罵女房客「討客兄」還吐口水 女房東挨告得賠錢

7旬女房東管不住嘴巴，罵女房客「不要臉」、「討客兄」，還朝其吐口水，南投地院法官判處罰金4000元。（記者陳鳳麗攝）

2022/03/26 13:19

〔記者陳鳳麗／南投報導〕七旬女房東與女房客關係不佳，跑到女房客租屋處，與房客起爭執，一時憤怒衝腦，對著女房客大罵「不要臉」、「討客兄」，還朝女房客吐口水，房客忍無可忍，向警方報案並提告，這名管不住嘴巴的女房東，請求法官給她緩刑，但因不願與房客和解賠償，南投地院法官近日以公然侮辱罪名，判處罰金4000元。

71歲的陳姓女房東，與林姓女房客關係不睦，去年2月初晚間9點多，跑到房客租屋處，要女房客出來，兩人就在房子外發生口角，陳婦憤怒難抑，對著林女吐口水，並大聲罵她：「不要臉」、「庄內這邊的人，都知道你討客兄」，女房東口不擇言讓房客一怒到警分局報案提告。

請繼續往下閱讀...

陳婦則跟警方說她記性不好，當晚的事全部都忘了，南投檢方起訴她後，南投地院法官審理該案，她才改口承認好像有對房客吐口水和罵她「不要臉」、「討客兄」，但是她請求法官念及她年紀大，記性不好，身體也不好，希望能讓她緩刑，不要去坐牢。

陳姓女房東因為始終不願與女房客和解並賠償，法官考量她有房子出租，家境小康，近日以公然侮辱罪名判處罰金4000元，若要易服勞役，以1000元折算1天。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法