為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    罵女房客「討客兄」還吐口水 女房東挨告得賠錢

    7旬女房東管不住嘴巴，罵女房客「不要臉」、「討客兄」，還朝其吐口水，南投地院法官判處罰金4000元。（記者陳鳳麗攝）

    7旬女房東管不住嘴巴，罵女房客「不要臉」、「討客兄」，還朝其吐口水，南投地院法官判處罰金4000元。（記者陳鳳麗攝）

    2022/03/26 13:19

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕七旬女房東與女房客關係不佳，跑到女房客租屋處，與房客起爭執，一時憤怒衝腦，對著女房客大罵「不要臉」、「討客兄」，還朝女房客吐口水，房客忍無可忍，向警方報案並提告，這名管不住嘴巴的女房東，請求法官給她緩刑，但因不願與房客和解賠償，南投地院法官近日以公然侮辱罪名，判處罰金4000元。

    71歲的陳姓女房東，與林姓女房客關係不睦，去年2月初晚間9點多，跑到房客租屋處，要女房客出來，兩人就在房子外發生口角，陳婦憤怒難抑，對著林女吐口水，並大聲罵她：「不要臉」、「庄內這邊的人，都知道你討客兄」，女房東口不擇言讓房客一怒到警分局報案提告。

    陳婦則跟警方說她記性不好，當晚的事全部都忘了，南投檢方起訴她後，南投地院法官審理該案，她才改口承認好像有對房客吐口水和罵她「不要臉」、「討客兄」，但是她請求法官念及她年紀大，記性不好，身體也不好，希望能讓她緩刑，不要去坐牢。

    陳姓女房東因為始終不願與女房客和解並賠償，法官考量她有房子出租，家境小康，近日以公然侮辱罪名判處罰金4000元，若要易服勞役，以1000元折算1天。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    監所內辱罵「鴿子」三字經 受刑人判罰3000元
    2022/03/26 07:29

    監所內辱罵「鴿子」三字經 受刑人判罰3000元
    男網友貼文辱罵陳時中 被判拘役3天確定
    2022/02/15 11:10

    男網友貼文辱罵陳時中 被判拘役3天確定

    與綠海學區為鄰 這案誠意十足
    為了20元！不爽被開停車單 女車主辱罵收費員判罰5千
    2021/10/22 08:39

    為了20元！不爽被開停車單 女車主辱罵收費員判罰5千
    法官參考「PTT鄉民百科」男罵菸酒女2個字被判40天
    2021/08/07 06:32

    法官參考「PTT鄉民百科」男罵菸酒女2個字被判40天

    郭婷筠從小胖到大！為婚禮甩17公斤
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播