科大職員盜用「校草」照片約炮被公審 竟叫學生賠錢寫道歉函

張姓職員盜用學生照片上網約炮被截圖存證。（記者黃佳琳翻攝）

2022/03/26 10:08

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄某科大張姓職員想上網約炮，但他沒用自己的照片，反而盜用「校草」的照片，結果張男竟約到他的女性友人，「校草」氣炸，和學會會長、學生議會副議長先後上網公審張男，結果被張男提告各求償10萬元，但法官認為盜用他人照片是事實，張男請求無理判敗訴。

判決指出，2017年1月17日，某科大葉姓學生在臉書上發文，怒嗆張姓職員盜用他的照片約炮，還說「就跟你說高雄很小，不是不找你，而是我放過你很多次，既然約到我朋友了，那就你自己倒霉」、「有著正當的工作卻幹不正當的事，盜用我的照片約炮還約那麼開心，什麼叫做我都還沒上到你，08行情沒有那麼低到要約炮」。

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文章中還附上張姓職員的姓名、照片、手機聯絡方式、車牌號碼、職業及工作地點等相關個資。學會會長、學生議會副議長也先後在Dard網站科大論壇發表標題為「OO教職員八卦？！」和網友一起公審張男。

張男不甘名譽受損，向葉姓大學生等3人提出妨害名譽告訴，但雄檢偵查時，張男坦承有盜用葉男的照片當微信帳號大頭照，還說自己只是想交女朋友，和交友對象聊天時確有提及約炮相關對話，但只是開玩笑。

但檢方根據張男和女網友的對話紀錄，發現張曾主動向女網說出：「我都還沒上到你的說」，女網友回他：「從來沒有人這樣約我的，不是只要聊天」時，張竟然說：「汽車旅館也可以聊天」、「還可以躺著比較舒服」，女網友不信，指「騙人」、「躺著不要」、「哦，我沒有錢」時，張男又回以「就坐床上聊天」、「我出吧」。

檢方認為張男盜用學生照片約炮，因此偵結處分3名學生不起訴；張男刑事受挫，竟另提民事告訴，除向3名學生各求償10萬元外，還要葉男寫道歉函。

高雄地院審理時，葉姓學生超不爽，痛駡張男盜用他的照片約炮，哪來的臉敢叫他道歉，還說自己早就收到很多網友私訊告知被盜用照片，但他都不想處理，哪知張竟然約到他的女性友人，他不想身邊人吃虧受騙，才會上網公開相關資訊。

學生議會副議長也指出，他得知此事後，主動請校方調查此事，但校方消極不願處理此問題，申訴調查受到多方阻擾，最初在論壇上的貼文還被下架，他為了保全證據才會截圖PO網。

法官認為，張男既盜用他人照片在交友軟體上交友，且為性暗示的對話，顯於兩性關係上觀念有所誤差，其又身為某科大僑生及外籍生事務組職務代理人，處理學生事務，與學生有多方直接往來，且3名學生上網公審張姓職員的內容是事實，非僅涉及私德，判張男敗訴，可上訴。

張姓職員盜用學生照片上網約炮被截圖存證。（記者黃佳琳翻攝）

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