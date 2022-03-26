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    按摩10分鐘給100！台中學生宿舍管理員硬上貧困女大生

    學生宿舍管理員性侵貧窮女大學生得逞，還要求留下來一起睡覺。圖與本新聞無關。（情境照）

    學生宿舍管理員性侵貧窮女大學生得逞，還要求留下來一起睡覺。圖與本新聞無關。（情境照）

    2022/03/26 07:36

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市某學生宿舍陳姓房東助理（宿舍管理員），偶爾會請貧困的女大學生小芳按摩肩頸手腳，每10分鐘給100元，前年7月23日凌晨，他又請來小芳按摩，趁機摸臀部與私處，並試圖脫下小芳衣褲，小芳大叫「不要」，陳男卻說「妳說不要，但為何下面那麼濕」，性侵害得逞後，還要小芳陪睡，台中地院審理時，他辯稱沒有違反小芳意願，也沒有性侵害，法官不採信辯詞，依強制性交罪判處徒刑3年6月，可上訴。

    判決書指出，陳男是某學生宿舍大樓的房東助理（管理員），小芳（化名）是該學生宿舍住戶，她家境不好，平時會為陳男按摩，收取微薄工資做為生活費，前年7月23日凌晨，陳男傳訊息給小芳，要求到宿舍1樓132號房按摩，小芳指控說，陳男摸她的臀部，再往下體觸摸，試圖脫她的運動短褲，她推陳男的說「不要」，但陳男力氣太大，她的褲子被完全脫下，中間她不斷地掙扎抗拒，陳男卻說「妳說不要，但為何下面那麼濕」。

    小芳說，陳男性侵害時，她高聲尖叫，陳男停止動作，她坐在椅子上哭，陳男不斷試圖安撫，她趁陳男上廁所時，把自己內褲穿好，並請陳男把運動褲還給她，雙方僵持甚久，陳男才把運動褲還她，卻又叫她留下來一起睡，她直接離開，用通訊軟體LINE向兩名助教求救。

    台中地院審理時，陳男全盤否認犯行，指小芳自願幫他按摩，他沒有逾矩犯法之舉，不過，法官卻認為，醫院驗傷顯示，小芳下體有傷痕，助教也證實，小芳事發後很驚慌，還說「我不敢下去開門」、「那我之後還住同一個地方嗎？」顯示小芳說法屬實，陳男行為令人髮指，犯後又否認犯行，未見反省與悔過，依據強制性交罪判刑3年6月，可上訴。

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