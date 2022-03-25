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    告工會「非法罷工」一審敗訴 長榮航空：深表遺憾將上訴

    長榮航空表示，對於判決深表遺憾，將於收到判決書與律師研究後，依法提出上訴。圖為當年罷工畫面。（資料照）

    長榮航空表示，對於判決深表遺憾，將於收到判決書與律師研究後，依法提出上訴。圖為當年罷工畫面。（資料照）

    2022/03/25 19:20

    相關新聞連結：
    告工會「非法罷工」求償3400萬 長榮航空一審敗訴

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕長榮航空空服員發動罷工，長榮航空對桃園市空服員職業工會要求「增設勞工董事」一事，認為不屬於調解事項，工會卻列入罷工爭議事項，2019年6月21日向台北地方法院遞狀提告，今日一審遭判敗訴。長榮航空表示，對於判決深表遺憾，將於收到判決書與律師研究後，依法提出上訴。

    長榮航空說，2019年控告桃空職工違反「勞資爭議處理法」，以設置勞工董事及維持日支費的間距條款當作罷工訴求之一，並進而發動突襲式罷工，造成公司營業損失逾40億，同時嚴重侵害旅客權益、毀損公司商譽。

    長榮航空說，公司充分尊重工會活動，在罷工前協商過程中，公司已同意工會優化員工待遇等訴求，並陸續實施。然而，桃空職工最後甚至提出「設置勞工董事」此一違反公司治理原則的訴求，當作罷工投票標的，反映出其「以罷工為目標」的意圖，最終造成旅客蒙受損失與飛安疑慮，耗費大量社會成本，實非社會大眾、公司及大部分員工所樂見。

    長榮航空公司以永續經營為考量，與工會蓄意罷工的邏輯不同，桃空職工2019年中對長榮航空發起的罷工活動，在當年航空景氣一片大好的環境下，造成長榮航空營運上莫大的衝擊，營業損失逾40億，直接影響全體員工的年終及福利。長榮航空肯定絕大部分員工的努力，與公司一同度過各種難關，關於本案將會繼續透過司法程序，捍衛27萬名股東以及上萬名員工的權益。

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