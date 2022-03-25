能安縱走失聯協作平安下山 與領隊共同澄清未丟包

紀姓協作傍晚安抵仁愛消防分隊，特別感謝消防隊員的辛勞。（記者佟振國攝）

2022/03/25 18:37

〔記者佟振國／南投報導〕日前隨同登山隊攀登能安縱走卻傳失聯，所幸已在中午尋獲的紀姓高山協作，傍晚終於安抵仁愛消防分隊，針對家屬的PO文質疑，紀男則替領隊澄清絕無丟包，強調雙方都是朋友，也都了解彼此體力狀況，登山隊腳程較快，雙方都同意換由領隊背隊員裝備，才能照顧到隊員，他在後面換背領隊裝備，當時下雨影響行程，他能紮營避雨，飲食無虞，只是下雨導致手機受潮報廢，無法與外界聯繫，造成家人擔心與外界對領隊的誤解，非常抱歉。

連同領隊、隊員、高山協作的17人登山隊，本月19日攀登能安縱走，原訂23日由奧萬大森林遊樂區下山，但登山隊考量山區天氣轉壞，提早1天於22日下山，但紀姓協作沒有一同下山，23日凌晨又發生地震，家屬、領隊均無法聯繫，當晚通報失聯協尋，焦急家屬則PO文質疑協作被丟包，所幸今天中午搜救人員已在萬大南溪找到紀姓協作，並在傍晚將人帶回仁愛消防分隊。

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家屬與谷姓領隊都在場等候，谷姓領隊解釋，登山行程預計是5天，因此沒有在第4天登山隊下山就報案協尋，23日第5天因為凌晨有地震，且到傍晚詢問家屬得知人仍未下山，當下即報案協尋，體諒家屬焦急心情，認為延遲通報。

谷姓領隊說，登山行程中與協作互換裝備背負，考量協作可能沒辦法背那麼多東西，因此把個人的帳篷等裝備給協作背，他背隊員的裝備，才會帶隊員先下山，與協作熟識，也知他的體能狀況，加上個人齊全裝備都在協作那裡，也不怕他失溫或沒東西吃，只是怕意外，現在人平安是最好。

紀姓協作也澄清絕無丟包情事，因為登山隊的腳程好，相對自己比較慢，因此雙方決定由領隊背隊員的東西，自己則背領隊的東西，重量都差不多，這樣領隊才能方便照顧其他隊員，自己也有領隊的裝備，差別就在那幾天的天氣很不好，可以隨時紮營避雨，等天氣轉好再下山，但下雨導致手機受潮報廢，無法與領隊、家人聯繫，領隊非常關心他的狀況，也已向家人做了詳細的解釋，對於家人或外界對領隊的誤解，感到非常抱歉。

除了谷姓登山領隊澄清沒有丟包情事，紀姓協作也加以說明，對於造成家人擔心與外界對領隊的誤解，非常抱歉。（記者佟振國攝）

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