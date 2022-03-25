憲法法庭：律師有權提抗告 但要被告簽名同意
2022/03/25 16:52
〔記者吳政峰／台北報導〕一名販毒案的被告被裁定羈押，其律師不服，逕自提起抗告，結果被高等法院以律師無權替被告提抗告為由，予以駁回。該名律師不服，聲請釋憲，憲法法庭25日做成第3號判決，指律師若是為了被告利益，有權提抗告，但要獲得被告簽名同意。
該件毒品案被告因為販毒而被台北地院裁定羈押，律師不服，在未取得被告簽名的情況下，逕自提起抗告，結果被高院駁回。高院認為，刑事訴訟法的相關規定，只有賦予「被告」等人可以針對裁定提起抗告，不包括「律師」。
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憲法法庭指出，刑訴法第403條雖然規定當事人、證人、鑑定人、通譯及其他非當事人受裁定者有權提抗告，但未排除律師的權利，因此應該回到刑事訴訟法第419條規定，抗告程序準用上訴。
而依刑訴法346條規定，律師有權替被告的利益上訴，因此憲法法庭認為，抗告應該比照上訴，律師也應有權替被告的利益提起抗告，但不得與被告明示之意思相反，以保障訴訟權。
簡言之，律師未來有權替被告利益抗告，但要取得被告同意，也就是簽名。若律師抗告時未檢附簽名，法院會裁定要求補正，未在期限內補正的話，將裁定駁回。
憲法法庭敘明，除了羈押以外，聲請再議、撤銷或變更、法官迴避等裁定的抗告程序，未來亦比照辦理。
此外，憲法法庭強調，未來不只律師，被告的法定代理人或配偶，未來也有權提起抗告。