憲法法庭：律師有權提抗告 但要被告簽名同意

大法官書記廳廳長許辰舟與司法院發言人張永宏宣讀憲法法庭第三號判決。（記者吳政峰攝）

2022/03/25 16:52

〔記者吳政峰／台北報導〕一名販毒案的被告被裁定羈押，其律師不服，逕自提起抗告，結果被高等法院以律師無權替被告提抗告為由，予以駁回。該名律師不服，聲請釋憲，憲法法庭25日做成第3號判決，指律師若是為了被告利益，有權提抗告，但要獲得被告簽名同意。

該件毒品案被告因為販毒而被台北地院裁定羈押，律師不服，在未取得被告簽名的情況下，逕自提起抗告，結果被高院駁回。高院認為，刑事訴訟法的相關規定，只有賦予「被告」等人可以針對裁定提起抗告，不包括「律師」。

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憲法法庭指出，刑訴法第403條雖然規定當事人、證人、鑑定人、通譯及其他非當事人受裁定者有權提抗告，但未排除律師的權利，因此應該回到刑事訴訟法第419條規定，抗告程序準用上訴。

而依刑訴法346條規定，律師有權替被告的利益上訴，因此憲法法庭認為，抗告應該比照上訴，律師也應有權替被告的利益提起抗告，但不得與被告明示之意思相反，以保障訴訟權。

簡言之，律師未來有權替被告利益抗告，但要取得被告同意，也就是簽名。若律師抗告時未檢附簽名，法院會裁定要求補正，未在期限內補正的話，將裁定駁回。

憲法法庭敘明，除了羈押以外，聲請再議、撤銷或變更、法官迴避等裁定的抗告程序，未來亦比照辦理。

此外，憲法法庭強調，未來不只律師，被告的法定代理人或配偶，未來也有權提起抗告。

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