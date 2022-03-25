女高中生上學途中遇惡狼性侵 高市警方將加強通學步道巡邏

前鎮分局長陳志榮（左起）、副局長趙瑞華、婦幼隊長林鑫宏、少年隊長王春生，對女高中生遭惡狼侵犯一案進行說明。（記者許麗娟攝）

2022/03/25 16:29

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市傳出有女高中生3月16日清晨上學途中，遭惡狼騎車撞倒，並拖到暗巷性侵得逞，前鎮分局指出，已針對學校周邊及捷運、公園等通學步道加強巡邏；教育局則責請校方對學生提供心理輔導和協助，並加強校園周邊安全維護。

據了解，女高中生當天清晨5點多，步行前往捷運站欲搭車上學途中，在離捷運站不遠處突遭36歲黃姓犯嫌騎機車撞倒，並將她拖到一旁暗巷性侵，因路人聽到哭喊聲前往查看，黃嫌才騎車逃離，過程中還數度變裝逃避警方追緝。

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前鎮警分局指出，當天獲報後立即組成專案小組，並報請臺灣高雄地方檢察署檢察官指揮偵辦，在鎖定嫌犯後，22日晚上近11點前往大寮區一帶拘提黃嫌到案，並起獲作案用的衣物等贓證物，經偵辦後黃嫌已遭法院裁定羈押。

高市教育局指出，市長陳其邁獲知後對此表達關切，第一時間指示教育局、警察局、社會局啟動相關機制，務必積極提供協助、關懷及輔導措施。今天中午，教育局長謝文斌、婦幼隊副隊長李夢珍與校長也拜訪學生家長轉達市長關切之意，家長表達希望司法程序能儘速還給公道，讓歹徒得到應有的懲罰。

教育局表示，學生輔導諮商中心已追蹤此案，提供輔導需求與心理諮商資源等專業服務，另社會局家防中心也提供心理諮商資源，落實學生關懷輔導機制。

謝文斌也責請學校，加強對學生提供心理輔導、保護措施等協助，持續推動落實辦理性別平等教育宣導與研習，以強化學生自我保護意識，同時建構安全的校園環境。亦責請學校加強校園周邊安全維護，強化各項校園安全機制建立校內外巡查熱點，並請學生上下學途中對個人安全保持警惕，維護自身安全。

前鎮警分局指出，案發後已加強通學步道巡邏，保護學童上下學和婦幼安全。（記者許麗娟攝）

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