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    首頁　>　社會

    台中國中生墜樓 校方發聲明澄清無霸凌事件

    2022/03/25 17:17

    〔記者何宗翰／台中報導〕台中市某國中傳出學生墜樓身亡，有網友爆料指出該名學生在校內長期遭到霸凌，校方今天發表正式聲明，強調該生平日在校表現正常，發生墜樓的真正原因還需進一步釐清，有關媒體報導，學生記過並非事實，疑似涉及霸凌的部分，經初步調查尚無霸凌情形，為了彰顯公正，將依程序啟動外部調查。

    校方聲明稿表示，3月24日意外事件發生後，立即啟動緊急應變措施，陪同送醫急救、通知家長並到院關懷慰問、校安通報、專輔老師入班安撫學生、調整教室位置、安排少數目睹事件同學諮商輔導、提供全校學生安心文宣、配合警政系統調閱監視影像，晚間再到案生家中慰問親屬，並將提供相關協助。

    對於3月23日學生之間曾發生糾紛，疑似涉及霸凌的部分，經初步調查尚無霸凌情形，為了彰顯公正，本校將依程序啟動外部調查。校方強調，該生平日在校表現正常，發生墜樓的真正原因還需進一步釐清，有關媒體報導，學生記過並非事實。

    校方指出，這件意外令人悲傷、難過與遺憾，此時最需要的是彼此關懷，提供愛與支持，不要再以訛傳訛，以免造成更多的傷害，請大家共同陪伴孩子們走過艱難的時刻。

    對於事發後有家長在網路上求助，表示小孩目睹墜落瞬間，需要輔導資源，校方則表示，若老師、學生或家長有諮商的相關問題，可與學校輔導室聯絡，或撥打教育局學生諮商中心專線：35072281，或安心專線:1925。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

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