保母偕夫凌虐3歲男童致死分判11年半、12年 有逃亡之虞均續押２月

高等法院召開延押庭後裁定，劉女、張男涉犯重罪、且有逃亡之虞，均自本月22日起延長羈押2月。（資料照）

2022/03/25 15:49

〔記者楊國文／台北報導〕保母劉庭妌被控不滿3歲男童哭鬧，加上沒收到2萬4000元保母費，夥同丈夫張竣堯多次徒手或腳踩男童腹部，導致男童胰臟破裂致死，高等法院日前將劉女、張男這對狠心夫婦依故意對兒童共同犯傷害致死罪，各判11年6月、12年徒刑；高等法院召開延押庭後裁定，劉女、張男涉犯重罪、且有逃亡之虞，均自本月22日起延長羈押2月。

高院裁定指出，劉女、張女分別被判刑11年6月、12年重罪，目前正上訴最高法院審理中，全案尚未確定，若予2人具保，依司法實務，難預期2人會服判判決結果，因此逃亡的可能性頗高，若未羈押，難以確保審判能順利進行、並確保將來執行得以順利，因此2人的羈押原因仍在，有羈押的必要性，因此裁定均須延長羈押2月。可抗告。

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本案發生在2020年9月25日，基隆市警方接獲26歲保母劉庭妌報案指稱，3歲男童突然倒在地板上昏迷，警方趕往並轉報基隆市消防局，救護人員抵達時男童已死亡。

警方調查，男童頭部有舊傷，小腿有一處新挫傷，劉姓保母辯稱男童在附近溜滑梯時不慎碰撞瘀青。警方另檢視男童身體，未見明顯傷痕。但檢方解剖發現，男童腹部有多處挫傷、顱內慢性硬腦膜下腔出血、肝臟挫傷分離等舊傷，致命新傷為胰臟挫裂併出血、腹血，導致中樞神經衰竭、出血性休克死亡。

檢方調查認定，被聘雇全天候照顧男童的劉庭妌與其34歲丈夫張竣堯涉有重嫌，以2人有串證、逃亡之虞向法院聲押獲准。

檢警查出，劉庭妌、張竣堯夫婦自己也有2個小孩，卻僅因男童哭鬧，不僅不給男童吃飯，多次喝斥、徒手毆打，或以玩具車毆打，甚至因為沒收到8月份2萬4000元保母費，竟將男童推倒，以腳踩踏腹部，男童因胰臟挫裂致死，檢方將2人依成年人對兒童共同犯傷害致死罪嫌將2人起訴。

基隆地院去年9月，將劉庭妌、張竣堯依成年人對兒童共同犯傷害致死罪，分別判刑12年、12年6月徒刑。全案上訴後，高等法院日前將劉女、張男各改判為11年6月、12年徒刑。

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