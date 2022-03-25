媽媽跟鄰居吵架 小六女護母反被潑酸

許婦老婦拿清潔劑潑灑鄰居母女被法官判罰15萬元。示意圖（資料照）

2022/03/25 12:44

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高齡86歲的許姓老嫗不滿被鄰居誣陷偷菜，她跟鄰婦爭吵時，一時氣憤朝鄰婦潑酸，鄰婦遇襲哀嚎，家中就讀小六的女兒出門查看護母，又被許婦朝她臉部潑酸，母女倆雙眼潰瘍送醫，許姓老嫗被依傷害罪判罰15萬元，得易服勞役，另需再賠小六女3萬元。

判決指出，2019年9月29日下午2點多，住在大寮的許姓老嫗不滿鄰居婦人到家樓下叫囂，誣陷她偷拔菜，許嫗見對方有意闖入家門，一手扶著門，另一手拿著門邊的清潔劑朝對方潑灑。

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鄰婦雙眼被酸性的清潔劑潑灑到，痛到彎身尖叫，小六女兒在家裡聽到媽媽在門外喊叫，急忙出門查看並試圖勸架、護母，竟再被許嫗拿清潔劑朝她臉部潑灑；女兒尖叫「「媽媽我也被潑到了」，媽媽趕緊帶著她回家沖洗眼睛，附近民見狀報案，警消趕到後，將雙眼被酸腐清潔劑弄傷的母女倆送醫。

許婦落網後坦承犯行，但她說自己不識字，平常拾荒維生，法官審酌她年事已高，依規定規定減輕其刑，傷害罪判罰15萬元，得易服勞役；民事部分，鄰婦替女兒求償15萬元，鳳山簡易庭法官認為小女生身心受創，判許嫗應賠3萬元，可上訴。

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