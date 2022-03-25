當兒面70刀砍死妻 夫判14年定讞

擔任工程師的李姓丈夫長期懷疑妻子外遇，當兒面砍死妻子，台中高分院考量他罹患精神病，且可教化，依殺人罪判刑14年，最高法院駁回上訴定讞。（資料照，翻攝畫面）

2022/03/25 11:12

〔記者溫于德／台北報導〕台中市李姓工程師長期懷疑妻子外遇，妻子不堪其擾執意離婚，李男竟在幼子面前，持刀狂砍妻子70刀致死，他事後還被查出行凶前曾傳「我無時無刻都想殺人、越想越興奮、甚至會高興」簡訊給妻子，台中地院依殺人罪判他15年徒刑，台中高分院考量他罹患精神疾症，且可教化，改判14年，最高法院駁回檢方上訴定讞。

判決指，30多歲的李男，前年4月29日凌晨在住處與妻子爭執時，持菜刀、水果刀等3把刀子，不顧兒子大喊「爸爸，不要」，在兩名幼子面前砍殺妻子，員警獲報到場噴辣椒水制伏他，見他腹部有自殘刀傷，將他送醫獲救，妻子則不幸死亡。

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檢方發現，李男有妄想等精神疾病，已服藥多年，他妄想妻子外遇，妻子不堪其擾，加上李男忙著工作，夫妻感情生變，李男企圖挽回婚姻，妻子仍執意離婚，李男更懷疑妻子外遇。

台中地院認為，李男無法化解夫妻對婚姻歧見，進而鑄成大錯，去年3月19日依殺人罪判刑15年，李男與檢方都上訴。然而，同年7月間，被羈押在台中看守所的李男驚傳呼吸衰竭、意識不清送醫，醫院懷疑可能與用藥過量有關。

台中高分院審理後則指，李男雖否認犯案，但他罹患精神疾病，有精神障礙或心智缺陷，導致他辨識行為違法等能力降低，依法應減刑，另外，他並非不顧家庭、遊手好閒、自私自利之人，不具特別惡性，也非無教化可能之人，去年12月29日依殺人罪改判14年。案經檢方再度上訴，遭最高法院駁回定讞。

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