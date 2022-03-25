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    首頁　>　社會

    保母、男友聯手虐童致死 判刑定讞相繼入監

    示意圖

    示意圖

    2022/03/25 07:18

    〔記者鮑建信／高雄報導〕杜姓保母因男童動輒哭鬧，聯手高姓男友涉嫌凌虐致死，還分享施虐照片，高男被判11年10月確定後，杜女也被高雄高分院判刑3年6月，並經最高法院判決定讞，雙雙入監服刑。

    據了解，2015年9月間，杜女受許姓女子委託，幫忙照顧1歲大的兒子，每月2萬3千元。不料，杜女因許童動輒哭鬧、愛丟扔東西，又不時吵鬧吐口水，涉嫌強迫他罰站。

    後來高姓男友聽杜女報怨此事後，竟稱要揍、罰跪許童，並在獨自照顧時毆打他，甚至故意不讓他睡覺。更離譜的是，兩人還分享凌虐照片，杜女傳訊息說「剛修理完」、「持續跪地中」、」他快被我打死了」等，並為免虐童曝光，還說「他腳那紅紅的很明顯，看可不可以把他弄散」，高男則回傳說「我在想今天怎麼玩他」。

    同年9月19日，許童不堪受虐全身癱軟，陷入昏迷送醫，搶救6天仍回天乏術。

    地院認定高男凌虐許童致死，依傷害致死罪判刑12年，杜女則被依傷害罪處3年6月，高雄高分院則維持罪名，但高男改判11年10月，杜女刑度不變，2人上訴最高法院，結果高男定讞並入監。

    杜女涉案發回，更1審則認定她與高男共謀，改依傷害致死罪重判11年10月，她不服再上訴最高法院，又被撤銷發回，更2審則認定她觸犯傷害罪，改判3年6月徒刑，這次換檢方上訴，結果被駁回而確定，檢方將通知她入監執行。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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