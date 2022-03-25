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    追募街口布蘭特原油ETF涉背信削9千萬 胡亦嘉漏夜偵訊

    街口金融科技董事長胡亦嘉。（資料照）

    街口金融科技董事長胡亦嘉。（資料照）

    2022/03/25 00:43

    〔記者錢利忠／台北報導〕曾多次槓上金管會的街口金融科技董事長胡亦嘉，前年以街口投信名義，向金管會申報要賣「期街口布蘭特正2」（00715L），被檢舉配售時把持特定部位，獨厚賣給與胡亦嘉有關的特定人，違反街口投信內規；台北地檢署昨天（24日）指揮調查局北部地區機動工作站，兵分8路搜索及約談胡亦嘉、胡妻莊郁琳、地產大亨楊健一的兒子楊立偉等5人，依刑法背信罪漏夜訊問。其中，莊郁琳昨晚10點左右訊後被諭令50萬元交保。

    被約談的5人包括胡亦嘉、莊郁琳夫婦、街口投信前董事王律傑、楊立偉及宋正超。另外，地產大亨楊健一、楊健一兒子南國建設小開，同時也是藝人哈林外甥女王瀅的丈夫楊立傑、街口投信前董事長高武忠等多人，則以證人身分到庭接受訊問。

    檢調獲報，胡亦嘉於2020年間，向金管會申報要賣第二批額度的「期街口布蘭特正2」ETF，由於第一批銷售在市場上形成討論熱度，因而出現溢價效果，當追加第二批時，市場上的溢價率已高達29％至300％。

    檢調查出，街口投信向金管會申報出售第二批ETF前，曾向金管會承諾會「平均配售」給申購人，但實際上卻涉嫌獨厚售予胡亦嘉的關係人，只賣給個位數的申購人，其他部位則緊緊抓在手中，造成價格因銷量太少而飆升，成功申購到第二批的少數人則以極高溢價率出售，總計不法獲利約9000萬元。

    根據「中華民國期貨業商業同業公會期貨信託基金之募集、發行、銷售及申購買回作業程序」第15條規定，期貨信託事業及基金銷售機構，應依據期貨信託基金公開說明書之記載，公平對待所有基金客戶，不得對特定客戶提供特別優厚之申購條件。

    24日晚上10點左右，胡亦嘉妻子莊郁琳訊後被諭令50萬元交保。（記者錢利忠攝）

    24日晚上10點左右，胡亦嘉妻子莊郁琳訊後被諭令50萬元交保。（記者錢利忠攝）

    地產大亨楊健一的兒子楊立偉，被移至北檢複訊。（記者錢利忠攝）

    地產大亨楊健一的兒子楊立偉，被移至北檢複訊。（記者錢利忠攝）

    南國建設小開、藝人哈林外甥女王瀅丈夫楊立傑至北檢庭訊。（記者錢利忠攝）

    南國建設小開、藝人哈林外甥女王瀅丈夫楊立傑至北檢庭訊。（記者錢利忠攝）

    街口投信前董事長高武忠至北檢庭訊。（記者錢利忠攝）

    街口投信前董事長高武忠至北檢庭訊。（記者錢利忠攝）

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