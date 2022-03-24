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    3/24 今彩539頭獎開出3注 800萬獎落桃園、台中、台南

    今晚（3月24日）開獎的第111000071期今彩539，頭獎開出3注，由桃園市「福祿全企業社」、台中市「希望專賣發樂投注站」及台南市「富全彩券行」開出。（資料照、圖截取自台灣彩券官網；本報合成）

    今晚（3月24日）開獎的第111000071期今彩539，頭獎開出3注，由桃園市「福祿全企業社」、台中市「希望專賣發樂投注站」及台南市「富全彩券行」開出。（資料照、圖截取自台灣彩券官網；本報合成）

    2022/03/24 22:18

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月24日）開獎的第111000071期今彩539，頭獎開出3注，由桃園市蘆竹區南興里南竹路二段81號1樓「福祿全企業社」、台中市北屯區舊社里北屯路423號1樓「希望專賣發樂投注站」及台南市東區崇文里生產路269號1樓「富全彩券行」開出；第111000071期雙贏彩、第111000024期威力彩，頭獎均摃龜。

    第111000024期威力彩中獎號碼為「第一區：08、12、15、20、29、34，第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共7注中獎，每注可得15萬元；肆獎共44注中獎，每注可得2萬元；伍獎共269注中獎，每注可得4000元；陸獎共1945注中獎，每注可得800元；柒獎共3666注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬9658注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬7082注中獎，每注可得100元；普獎共4萬4867注中獎，每注可得100元。

    第111000024期38樂合彩中獎號碼為「08、12、15、20、29、34」，五合1注中獎，可得115萬元；四合共14注中獎，每注可得6萬7500元；三合共61注中獎，每注可得5750元；二合共1173注中獎，每注可得750元。

    第111000071期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、04、05、09、10、11、13、14、15、20」，頭獎摃龜；貳獎共16注中獎，每注可得10萬元；參獎共114注中獎，每注可得500元；肆獎共1302注中獎，每注可得100元。

    第111000071期今彩539中獎號碼為「01、12、13、19、31」，頭獎3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共168注中獎，每注可得2萬元；參獎共5705注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5935注中獎，每注可得50元。

    第111000071期39樂合彩中獎號碼為「01、12、13、19、31」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共193注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8819注中獎，每注可得1125元。

    第111000071期3星彩中獎號碼為「265」，正彩共32注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000071期4星彩中獎號碼為「8546」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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