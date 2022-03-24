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    首頁　>　社會

    植栽竟忘拆根部保護套 樹木枯死判賠60萬

    蔡男植栽未拆解保護套致樹木枯死，被高雄高分院判賠。（記者鮑建信攝）

    蔡男植栽未拆解保護套致樹木枯死，被高雄高分院判賠。（記者鮑建信攝）

    2022/03/24 22:12

    〔記者鮑建信／高雄報導〕蔡姓商人承攬休閒農莊植栽生意，完工後樹木卻紛紛枯死，被楊姓負責人發現樹根塑膠保護套未取出是肇禍原因，憤而求償176萬元，高雄高分院更1審審理後大逆轉，判決蔡賠償60萬元，可上訴。

    楊姓原告在台南市七股區經營米格蘭休閒農莊，2016年3月21日，蔡姓被告承攬農莊植栽工作，雙方約定須於同年5月底，完成移植栽種桃花心木、泰國櫻花、台灣黑檀等樹木共429株，報酬75萬元。

    同年8、9月間，樹木紛紛枯死，樹種及數量共213株，楊通知蔡補種樹木遭拒，乃於隔年3月間另委託張姓商人補種，經挖掘原有枯木，赫然發現當初移植時，未拆解樹木根部塑膠膜和保鮮膜，導致根部水分淤積不散，樹根無法延展札根而死亡，因而要求賠償176萬元。

    蔡姓被告指稱，植栽完工後，未接獲楊說枯死或補種通知，直到2016年10月初颱風過後，曾前往農莊察看，樹木因風災傾斜，也無枯萎情事，枯死與其根部是否留存保護套無涉，況且樹木枯死原因諸多，楊應負舉證責任。

    高雄高分院更1審合議庭調查，根據證人證詞和屏東科技大學公文，認定樹根未拆解塑膠膜和保鮮膜，是導致樹木死亡的原因，並認定共有160株枯死，認為蔡賠償60萬元比較合理。

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