為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    與酒駕者同車沒喝酒也被罰 桃園2人薪資、存款被強制執行

    桃園市2名男女與酒駕者同車挨罰，不繳罰款被移送法務部行政執行署桃園分署強制執行，結果被扣薪、扣押銀行帳戶存款。（記者余瑞仁攝）

    桃園市2名男女與酒駕者同車挨罰，不繳罰款被移送法務部行政執行署桃園分署強制執行，結果被扣薪、扣押銀行帳戶存款。（記者余瑞仁攝）

    2022/03/24 20:15

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕眾所周知，酒駕者有刑事責任還要被重罰，然而，與酒駕者同車乘客也要被連坐處罰。桃園市有2名男女與酒駕者同車分別被處罰款，且因都未繳罰款而移送法務部行政執行署桃園分署強制執行，經通知繳納未果，結果分別被強制扣薪、扣押金融帳戶存款。

    桃園分署指出，楊梅區25歲的阮姓男子於108年11月間搭乘貨運公司同事駕駛的大貨車，途中遇警察攔檢，駕車同事因酒精濃度超標遭罰鍰，阮雖未飲酒，也因搭乘酒駕者駕駛車輛被裁罰2600元，但她未依限繳納，被移送桃園分署強制執行且經通知未繳納罰款，經執行官查出他的工作單位，近日被扣押薪資而結案。

    另，八德區36歲黃姓女子也於108年7月間搭乘朋友駕駛的車輛，途中遇警察攔檢、友人因酒精濃度超標遭罰鍰，黃女也被裁罰1800元、未依限繳納，同樣被移送桃園分署執行，被扣押銀行帳戶存款繳清。

    桃園分署呼籲民眾切勿酒駕，也不要搭乘酒駕者車輛，前者面臨刑事罪則及高額罰款，後者同樣也要挨罰、無法僥倖脫身，而如果無法一次清償罰款，可主動聯繫桃園分署洽詢分期事宜，以免財產遭強制執行，得不償失。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    搭乘酒駕女婿車輛挨罰2400元拒繳 執行署到場女兒代繳清
    2022/02/18 19:28

    搭乘酒駕女婿車輛挨罰2400元拒繳 執行署到場女兒代繳清
    酒駕男「貼心」舉動 讓同車女友連坐受罰
    2022/02/07 16:34

    酒駕男「貼心」舉動 讓同車女友連坐受罰

    誰說減肥不能吃糖？日本妹都靠這招
    被醉騎士搭載遭連坐 他傻眼：不是汽車才算嗎？
    2019/07/14 19:06

    被醉騎士搭載遭連坐 他傻眼：不是汽車才算嗎？
    乘客連坐處罰上路 連3天酒駕大執法
    2019/07/01 05:30

    乘客連坐處罰上路 連3天酒駕大執法

    新開立滙豐卓越理財帳戶 美金活存加碼2%
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播