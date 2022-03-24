與酒駕者同車沒喝酒也被罰 桃園2人薪資、存款被強制執行

桃園市2名男女與酒駕者同車挨罰，不繳罰款被移送法務部行政執行署桃園分署強制執行，結果被扣薪、扣押銀行帳戶存款。（記者余瑞仁攝）

2022/03/24 20:15

〔記者余瑞仁／桃園報導〕眾所周知，酒駕者有刑事責任還要被重罰，然而，與酒駕者同車乘客也要被連坐處罰。桃園市有2名男女與酒駕者同車分別被處罰款，且因都未繳罰款而移送法務部行政執行署桃園分署強制執行，經通知繳納未果，結果分別被強制扣薪、扣押金融帳戶存款。

桃園分署指出，楊梅區25歲的阮姓男子於108年11月間搭乘貨運公司同事駕駛的大貨車，途中遇警察攔檢，駕車同事因酒精濃度超標遭罰鍰，阮雖未飲酒，也因搭乘酒駕者駕駛車輛被裁罰2600元，但她未依限繳納，被移送桃園分署強制執行且經通知未繳納罰款，經執行官查出他的工作單位，近日被扣押薪資而結案。

請繼續往下閱讀...

另，八德區36歲黃姓女子也於108年7月間搭乘朋友駕駛的車輛，途中遇警察攔檢、友人因酒精濃度超標遭罰鍰，黃女也被裁罰1800元、未依限繳納，同樣被移送桃園分署執行，被扣押銀行帳戶存款繳清。

桃園分署呼籲民眾切勿酒駕，也不要搭乘酒駕者車輛，前者面臨刑事罪則及高額罰款，後者同樣也要挨罰、無法僥倖脫身，而如果無法一次清償罰款，可主動聯繫桃園分署洽詢分期事宜，以免財產遭強制執行，得不償失。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法