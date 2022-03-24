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    發文影射中職球星約炮 李柏璋嗆有證人：被法院認證會很難看

    「CrazyWinnie沒品維尼」李柏璋到台北地院開庭。（記者張文川攝）

    「CrazyWinnie沒品維尼」李柏璋到台北地院開庭。（記者張文川攝）

    2022/03/24 16:50

    〔記者張文川／台北報導〕去年立委高佳瑜遭前男友林秉樞家暴事件發生後，「台獨機關槍」李柏璋在PTT以化名「CrazyWinnie沒品維尼」發文幫林秉樞帶風向，被鄉民起底。李柏璋去年也以同個帳號影射職棒統一獅球星潘傑楷外遇，挨告妨害名譽，被台北地檢署依加重誹謗罪起訴，台北地院今天開庭，李柏璋指稱，至少有2名證人可證明自己說的是事實，希望能與潘傑楷調解，若調解不成功，再請證人到庭做證，「希望他能不要告，不然被法院認證會很難看」。

    PTT鄉民在高案後起底沒品維尼的過程中發現，去年1月這個帳號曾於PTT棒球版發一連串的文章「睽違已久奪下榮耀的國中棒球隊季後花絮」，其中一篇提及有位已婚職棒球員「老婆待產還約炮隊上妹妹到房間」，還暗示「當事人去年最精彩的一球…就是打者人都已經跑回本壘慶祝，卻發現被CF（中外野手）接殺那個PLAY」，鄉民聯想到疑似潘傑楷，潘傑楷不滿無端被指涉，老婆氣得要鬧離婚，提告自清。

    檢警根據發文IP，循線查出是以李柏璋的手機發文，他到案後承認發文，供稱是球隊其他職員口頭告知的，但他無法交代職員身分，檢方認定涉加重誹謗，今年1月起訴李柏璋。

    台北地院今天首度開庭審查，李柏璋不認罪，堅稱他是陳述事實，並非誹謗，他看告訴人潘傑楷似乎沒有調解之意，但他仍希望法官能夠試行調解。法官當庭安排暫定4月28日試行調解。

    退庭後，李柏璋受訪說，到時候他會請知情的球員和相關證人到庭做證，檢方偵查時他因為擔心影響他們工作，沒找他們做證，也未提供證人資料，現在既已起訴，他有跟證人說沒辦法了，他們也說出庭「OK」；檢方未調解就起訴，所以他希望法官能安排一下，「我是希望對方不要告，不然到時候某些事被法院認證，會很難看」。

    至於林秉樞案，李柏璋說，他目前尚未被檢方傳訊偵辦，事件爆發當天是他生日，他記得很清楚，他直到當天早上才知道有林秉樞這個人的存在、才認識他，當天以沒品維尼帳號發的文，是他所寫的，但不是他po上網的，是地方上的朋友，對方認識林秉樞，但他不便透露是誰，當天他因生日要外出，他就請對方去找別人po文。

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