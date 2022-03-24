牙醫師命案賠償遭遺孀質疑 二審逆轉改判兇手再賠174萬

賴男無期徒刑已判決確定，民事二審再判決他應賠償174萬餘元。（資料照）

2022/03/24 16:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕罹患精神病的賴姓男子，2018年5月24日找不到擔任牙醫助理的妹妹，遷怒無辜者，血洗牙醫診所，刺殺牙醫師王冠中等3人，造成1死2重傷的駭人慘案，王冠中罹患癌症的遺孀鄒女士、子女與王父求償1865萬餘元，其中547萬餘元是遺孀的扶養費，台中地院竟認為，遺孀有死者的遺產與保險理賠，判決賴男不用賠償扶養費，僅判決賠償657萬餘元，引發「倒果為因、不公義」，「難道殺有錢人就可以少賠嗎？」爭議，台中高分院二審大逆轉，判決賴男應再賠償174萬524元，諧音象徵「一起思念（1740）王醫師，他的犧牲是於5月24日（524）」。

被判處無期徒刑的賴男，去年9月由最高法院維持無期徒刑，刑事部分全案確定，至於民事部分，遺孀鄒女士提起37萬餘元喪葬費、547萬元扶養費、680萬餘元的精神慰撫金，王冠中的2個兒子與王父各提出200萬元撫慰金，合計1865萬餘元，至於遺孀鄒女士提出上述扶養費的依據，是她罹患癌症，身體羸弱且無收入，以國人平均餘命計算，她尚有15年餘生命，賴男應賠償547萬餘元。

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台中地方法院一審法官卻認為，鄒女士繼承遺產與保險理賠800多萬元，難以認定這些財產不能維持鄒女士生活，因此，她沒有受王冠中扶養的權利，據此判決賴男這部分不用賠償，至於其他賠償部分，則是判決賴男應賠償鄒女士227萬餘元，子女2人各160萬元，王父110萬元，合計657萬餘元，至於被賴男刺殺重傷的護理師，則判賠償40萬元、273萬餘元。

鄒女士及委任律師徐承蔭都不接受一審判決，徐承蔭表示，一審對「扶養費」陷入一個邏輯的窠臼，認為遺孀取得死者的遺產與保險金，便能「維持生活」，因此不能請求扶養費，這是「倒果為因」的邏輯。

他強調，在法律上，配偶之間請求扶養的前提是「不能維持生活」，法律規定本來沒有問題，部分法官卻解釋成，因為你取得了被害親人的遺產或保險金，然後「你就變得可以維持生活了」，於是駁回扶養費的請求，問題在於，「你不殺我家人，我怎麼會取得這些遺產與保險金？」，這種判決顯然是「倒果為因」！這起民事案，遺產與保險的保費，都是王醫師與遺孀年輕時日夜打拼積攢的資產，怎麼轉眼間就變成殺人兇手免賠償的理由？此判決嚴重違反國人對司法的情感與信賴。

鄒女士也說，「所以我們這些努力工作，努力不要成為社會負擔的人，不值得被國家司法保護嗎？因為我們努力工作就便宜了兇手，不用負責任？這是什麼道理我不懂…」，她提起上訴，並與律師徐承蔭一起籌措上訴二審裁判費8萬元，聲明賴男應再賠償1740524元（174萬524元），諧音象徵「一起思念（1740）王醫師，他的犧牲是於5月24日（524）」，台中高分院二審認同遺孀鄒女士與律師的主張，昨天（23日）判決，賴男應再賠償174萬524元。

此案發生於2018年5月24日下午，賴男持刀到診所內，找擔任牙醫助理的妹妹未果，他竟遷怒醫療人員，持利刃猛刺無辜的牙醫師王冠中死亡，又追殺2名護理師重傷，其中一人失去心跳呼吸，挽回一命之後，目前仍飽受精神疾症、神經被切斷、手臂萎縮之害，法院審理時，賴男宣稱自己罹患精神病，一審採信判無期徒刑，二審鑑定卻認為，他犯罪當時，不受精神疾病的影響，也就是他殺人時心智正常，但台中高分院還是不判決死刑，僅判決無期徒刑，引發社會譁然，最高法院去年9月維持無期徒刑確定。

牙醫師王冠中的遺孀鄒女士，於案發後向總統蔡英文陳情，請求健全社會安全網。（鄒女士提供）

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