房仲店有玄機！藏職業賭場被查獲 逮10人、155萬賭資

新竹縣竹北警方破獲某不肖業者涉嫌以房仲店當掩護，卻暗地經營「德州撲克職業賭場」。 （記者廖雪茹翻攝）

2022/03/24 12:00

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市某不肖業者涉嫌以房仲店當掩護，卻暗地經營「德州撲克職業賭場」，雖然嚴密監控，但通宵燈火且出入複雜仍引起側目，警方接獲民眾檢舉，昨天（23日）凌晨威力掃蕩，當場查獲范姓現場負責人、荷官及賭客總共10人，查扣賭資現金及籌碼155萬9740元等贓證物，將全案移送新竹地方檢察署偵辦。

竹北警分局表示，正值全國賭博專案期間，警方接獲民眾檢舉，成立專案小組展開調查，發現該「德州撲克職業賭場」深夜人員進出複雜且燈火通明，對外釋出活動訊息，打著美女荷官，吸引賭客參加，參加前還需透過層層關卡認證通過才准加入，開賭時外場也有監看人員，顯具有相當規模的職業賭場。

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專案小組經多日埋伏蒐證，俟時機成熟，23日持搜索票執行搜索，當場查獲負責人、荷官及賭客共10人，同時查扣賭資現金及籌碼155萬9740元、撲克牌2副、帳冊、賠率表及計分板等贓證物。全案除賭客依社會秩序維護法裁罰外，餘負責人、荷官依涉嫌違反賭博罪移送地檢署偵辦。

警方表示，持續將加強查緝賭博行為，絕不容許賭博敗壞社會風氣，不只維護社會治安，請民眾也避免群聚，以免成為防疫破口。

新竹縣竹北警方破獲某不肖業者涉嫌以房仲店當掩護，卻暗地經營「德州撲克職業賭場」。 （記者廖雪茹翻攝）

新竹縣竹北警分局專案小組查扣賭資現金及籌碼155萬9740元等贓證物，將全案移送新竹地方檢察署偵辦。 （記者廖雪茹翻攝）

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