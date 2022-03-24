流浪動物團體園長強吻襲胸女員工 判刑1年2月定讞

劉男強行親吻女員工的臉和額頭、喇舌，還摟抱她的腰、撫胸。示意圖，非當事人。（資料照）

2022/03/24 12:04

〔記者張文川／台北報導〕台中市某知名流浪動物救援團體的43歲劉姓男園長，3年前對一名女員工強行舌吻，女方將他推開，他仍強抱住女方強吻，被害人身心受創提告，劉妻的罹癌妻子在偵辦時還出面挺老公，說老公和女員工只是曖昧、沒有強迫；歷審都認定劉男違反女員工意願，依強制猥褻罪判處1年2月有期徒刑，最高法院認為劉男上訴沒理由，駁回上訴定讞，須入獄。

被害女員工指控，2018年至劉男主持的協會工作，劉男私傳簡訊表示「想你」，常藉機騷擾或碰觸其身體，2019年7月她獨自在中心影印文件 ，劉男強行親吻她的臉和額頭、喇舌，還摟抱她的腰、撫胸，她將劉男推開明確說「不」，他仍不罷手，直到聽到有人來才停手。

請繼續往下閱讀...

女員事後身心飽受壓力，隔月離職，到醫院身心科就診，須靠安眠藥才能入眠，決定報警提告。劉男偵查時一度辯稱和女員工有「曖昧情愫」，沒有強迫，罹癌的劉妻也出面護夫。

一審不信辯詞，依強制猥褻罪將劉男判刑1年2月。劉男上訴，改打哀兵策略，稱妻子生病無法工作，家中生計全賴他一人，還有眾多流浪動物需要他照顧，他沒前科也已誠心懺悔，請求輕判緩刑。

二審台中高分院認為一審量刑時已考量過劉的犯後態度和家庭、經濟情況，並非沒審酌，駁回上訴。

劉上訴三審，最高法院認定認為二審判決無誤，量刑適當，駁回上訴定讞，劉男須入監服刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法