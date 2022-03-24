涉詐助理費 前南市議長賴美惠30萬交保、1助理聲押

檢察官訊後諭知賴美惠30萬元交保。（資料照）

2022/03/24 08:24

〔記者王俊忠、王涵平、蔡文居／台南報導〕繼3月初，台南檢調追查國民黨南市7連霸市議員蔡淑惠與助理涉詐領助理費案，昨（23日）檢調又查辦其他議員，這次矛頭指向民進黨籍前台南市議長賴美惠，今天凌晨檢察官訊後諭知賴美惠30萬元交保、1助理聲請羈押、1助理5萬元交保。

已卸任市議員與議長身分的賴美惠，昨天也傳出涉及其議員任內的公費助理費詐領風暴，台南檢調單位人員在23日發動搜索、傳訊行動，共搜索賴美惠位於台南溪北地區的住處與其兒子議員李宗翰服務處等8處據點，傳喚賴美惠與助理等人在內的8名被告、6名證人訊問調查。

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檢調專案人員持續漏夜對賴美惠等相關被告與證人進行訊問，直到今天凌晨，檢方訊後諭知賴美惠30萬元交保、1陳姓助理聲押、1吳姓助理交保5萬元。

對於賴美惠等被告涉案情節，台南地檢署24日表示，相關涉案情形會於今天稍後說明；且，檢調此次並未查辦賴美惠兒子、現任南市議員李宗翰。

賴美惠原為國民黨籍，在2000年總統大選時表態支持陳水扁，選後遭國民黨開除黨籍，後來加入民進黨。賴美惠更打破原台南縣、市議會16屆以來的歷史紀錄，成為南市首位女性議長，也是民進黨第一位直轄市議會女議長，象徵女性從政、撐起半邊天。

出身台南後壁區的賴美惠，曾任民進黨原台南縣議會總召集人，其夫婿為前後壁區區長李本源，夫妻倆在地方耕耘，人脈廣、實力雄厚。但在角逐第2屆直轄市台南市議會議長時，由於泛綠議員跑票而敗給國民黨籍的李全教，連任失利。

但李全教賄選案於2016年8月30日被判當選無效定讞，賴美惠再度參選議長，同年10月3日，台南市議會議長補選，賴美惠以33票勝出、當選第2屆台南市議長，10月5日就任。2018年她宣布退休，不再競選連任，交棒給她兒子李宗翰，如願由兒子選上議員。

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