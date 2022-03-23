3/23 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜
2022/03/23 22:47
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月23日）開獎的第111000070期今彩539、第111000070期雙贏彩，頭獎均摃龜。
第111000070期雙贏彩中獎號碼為「05、07、09、12、14、15、16、17、18、20、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共137注中獎，每注可得500元；肆獎共1489注中獎，每注可得100元。
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第111000070期今彩539中獎號碼為「12、13、20、27、30」，頭獎摃龜；貳獎共199注中獎，每注可得2萬元；參獎共5714注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5140注中獎，每注可得50元。
第111000070期39樂合彩中獎號碼為「12、13、20、27、30」，四合摃龜；三合共192注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8842注中獎，每注可得1125元。
第111000070期3星彩中獎號碼為「324」，正彩共60注中獎，每注可得1萬2500元。
第111000070期4星彩中獎號碼為「0240」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站 。