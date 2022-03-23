全台大停電員工認疏忽不認罪 台電恐將遭鉅額求償

台電興達電廠開關場設備事故，釀成全台大停電。（檔案照）

2022/03/23 23:20

〔記者鮑建信／高雄報導〕橋檢偵辦「303」全台大停電疑案，興達電廠簡姓等3名職員雖坦承人為疏忽，卻否認犯罪，簡等和台電恐將面臨鉅額的連帶民事賠償責任，後續發展備受矚目。

本月3日上午8點多，台電公司興達電廠簡姓課長、李姓主任和田姓工程師等3人，測試隔離開關出差錯，導致全台五百餘萬戶停電，引發民怨沸騰。

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21日上午，橋頭地檢署檢察官搜索興達電廠和簡姓職員等人辦公室和住處，查扣操作手冊、爆炸現場監視錄影帶等證物，開庭偵訊後，認為簡等人涉嫌公共危險等罪，各15萬元交保候傳。

據了解，簡等人應訊時口徑一致，否認涉及刑法公共危險罪，僅承認測試時人為疏忽，導致大停電，應該屬行政懲處範圍。

法界人士則表示，簡等人涉及準失火罪，屬刑法公共危險，過失犯刑責非常輕，法官只能量處拘役或罰金，不過若被提起公訴或判罪，民事賠償責任恐難免，而台電是雇主，可能要負連帶賠償責任。

又說，此次全台大停電，各行各業均深受影響，尤其是電子等科技業大廠，因停電動輒損失上千萬或數億元，除非當初與台電另有約定，否則，簡等人和台電恐被業者求償鉅額損失，案情後續發展，引人關注。

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