為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    全台大停電員工認疏忽不認罪 台電恐將遭鉅額求償

    台電興達電廠開關場設備事故，釀成全台大停電。（檔案照）

    台電興達電廠開關場設備事故，釀成全台大停電。（檔案照）

    2022/03/23 23:20

    〔記者鮑建信／高雄報導〕橋檢偵辦「303」全台大停電疑案，興達電廠簡姓等3名職員雖坦承人為疏忽，卻否認犯罪，簡等和台電恐將面臨鉅額的連帶民事賠償責任，後續發展備受矚目。

    本月3日上午8點多，台電公司興達電廠簡姓課長、李姓主任和田姓工程師等3人，測試隔離開關出差錯，導致全台五百餘萬戶停電，引發民怨沸騰。

    21日上午，橋頭地檢署檢察官搜索興達電廠和簡姓職員等人辦公室和住處，查扣操作手冊、爆炸現場監視錄影帶等證物，開庭偵訊後，認為簡等人涉嫌公共危險等罪，各15萬元交保候傳。

    據了解，簡等人應訊時口徑一致，否認涉及刑法公共危險罪，僅承認測試時人為疏忽，導致大停電，應該屬行政懲處範圍。

    法界人士則表示，簡等人涉及準失火罪，屬刑法公共危險，過失犯刑責非常輕，法官只能量處拘役或罰金，不過若被提起公訴或判罪，民事賠償責任恐難免，而台電是雇主，可能要負連帶賠償責任。

    又說，此次全台大停電，各行各業均深受影響，尤其是電子等科技業大廠，因停電動輒損失上千萬或數億元，除非當初與台電另有約定，否則，簡等人和台電恐被業者求償鉅額損失，案情後續發展，引人關注。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由開講》笨蛋～不是「小鳥」惹的禍，是國安問題！？
    2022/03/16 15:29

    自由開講》笨蛋～不是「小鳥」惹的禍，是國安問題！？
    臨危授命接任興達電廠長 黃錦城：當務之急3件事
    2022/03/09 18:13

    臨危授命接任興達電廠長 黃錦城：當務之急3件事

    美女醫師讓詹惟中「重新站起來」！
    台南6天停電5次 黃偉哲：協助求償損失
    2022/03/08 18:40

    台南6天停電5次 黃偉哲：協助求償損失
    台電補償停電損失 應檢視近年作法合宜性
    2022/03/08 17:51

    台電補償停電損失 應檢視近年作法合宜性

    力抗劇烈通膨 企業嚴選A級豪辦避險
    台電反批柯市府卡松湖變電所 高嘉瑜轟：怠惰還推卸
    2022/03/08 16:54

    台電反批柯市府卡松湖變電所 高嘉瑜轟：怠惰還推卸
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播