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    男騎車到芳苑海空步道失聯 夜深被發現摔落堤岸頸椎骨折

    林姓男子到芳苑海空步道賞景失聯，深夜被發現他摔落堤岸，無法動彈。（芳苑安檢所提供）

    林姓男子到芳苑海空步道賞景失聯，深夜被發現他摔落堤岸，無法動彈。（芳苑安檢所提供）

    2022/03/23 21:51

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉海空步道景色迷人，林姓男子昨天（22日）下午騎車去賞景，卻突然失去音訊，家屬深晚10點遍尋不著報警，海巡署中部分署第三岸巡隊芳苑安檢所獲報派員搜尋，最後在二林溪出海口發現林男摔落堤岸下方紅樹林，頸椎骨折、身體多處擦傷，送醫暫無生命危險。不過，為何機車能騎上狹小堤岸令人不解，事故詳情仍待釐清。

    芳苑安檢所指出，昨晚接獲芳苑分局通報，林姓男子（37歲）家屬報案說，林男下午3點出門，迄今未歸失聯，手機最後定位在芳苑海空步道。岸巡人員出動搜巡，深晚10點半在二林溪出海口附近堤岸下發現林男，他全身多處擦傷，無法動彈，意識清楚。

    芳苑安檢所說，林男摔落的地方，在海空步道3個出入口其中一個附近，初步研判，當時天色昏暗，林男可能是為了貪圖方便而騎上堤岸，不過，堤岸上道路路況不佳，林男不慎摔落堤岸下。

    搜救人員通報救護人員到場協助，眾人以長背板合力將林男抬上岸際，初步包紮，送往二林基督教醫院急救，經檢查，林男頸椎骨折，身體有多處擦傷，暫無生命危險。

    不過有民眾認為，堤岸狹窄，本來就不能騎機車，為何會貿然騎上去，感到不解。警方說，林男還在治療，等他精神恢復後，再釐清事發原因。

    林男被發現掉落堤岸下的紅樹林旁，眾人以長背板合力將他抬上岸際。（芳苑安檢所提供）

    林男被發現掉落堤岸下的紅樹林旁，眾人以長背板合力將他抬上岸際。（芳苑安檢所提供）

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