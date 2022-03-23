酒駕犯坐牢接受戒癮課程 不喝酒身體越來越健康

矯正署心理師彭瑋寧說明酒駕案接受治療後的情形。（記者錢利忠攝）

2022/03/23 20:52

〔記者吳政峰／台北報導〕矯正署心理師彭瑋寧23日說明矯正署對於酒駕犯入監處遇情形，直指一名8度酒駕的慣犯，因為失眠而需靠著終日飲酒助眠，導致胰臟發炎及脂肪肝，發監執行後，不只解決失眠問題，連身體都變健康了，還參加團體治療戒除酒癮，希望出獄後能重拾正常家庭生活。

彭瑋寧指出，該個案從國中開始，養成每天喝保力達2-3杯和啤酒2-3瓶的習慣。常晚上睡不著，靠著飲酒助眠，前後共被抓到8次酒駕，也曾因飲酒過量而引發胰臟發炎、鉀離子低下與脂肪肝，三度住院，女兒多次勸阻他仍聽不進去。

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入監服刑後，他在監獄雖然無法喝酒，但失眠反而都解除了，經常一夜好眠，且身體因為長期休養而恢復健康。他還在獄中參加戒酒團體與個別輔導，驚知酒對人體影響嚴重，開始下定決心戒酒，希望未來出獄後能過上正常的家庭生活。

第二名個案也是酒駕慣犯，坐牢期間對團體治療感到反感，表示自己在監外已上過類似課程。但治療師以回顧生命歷程角度切入，重燃他的續談意願，以團體治療搭配多次個別輔導，觸及其生命中經歷多次重大失落，才知道他是因為摯愛配偶非預期性過世、生意失敗等低潮，決定自我放逐，以酒麻醉。

團體治療結束時，他一改先前的拒絕上課，表示願意再接受相關團體治療，可見透過團體治療與個別輔導的搭配，使個案開始面對過往的生命，從不願上課到願意面對自己的生命過往，是很大的進展。

第三名個案則是一名有家暴情形的男子，因違反保護令罪合併多次酒駕而多次入監執行，一開始抱持表面配合團體治療的態度，不過在療程結束後，他主動表明希望能對家庭主題進行探討，也自覺在團體中藉他人分享而有所省思，希望能修復家人關係，減少飲酒行為。

彭瑋寧指出，該案原本參與度中等，但透過團體治療發現自己的核心問題在家庭關係後，主動表示想多探討與改善，可見在團體治療與追蹤輔導下，幫助他發現自己的核心主題所在，提升改變動機。

彭瑋寧強調，酒駕個案自動想改善家庭問題，遠勝於旁人不斷的耳提面命，將出監的這名個案，也主動表達願意接受出監酒癮治療的轉介。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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