普羅旺斯Fu！台中警察廳舍竣工 交大二中隊進駐

台中市交大第二中隊辦公廳舍經耐震補強工程竣工，今舉行進駐啟用典禮。（交大提供）

2022/03/23 16:47

〔記者許國楨／台中報導〕原駐地在北屯區的台中市警局交通大隊第二中隊辦公廳舍，經耐震補強工程日前竣工，今（23）日上午舉行進駐啟用典禮，因側面外牆採鵝黃色系粉刷，還有普羅旺斯莊園氛圍，有別於一般公務廳舍予人嚴肅的機關印象，希提供一處洽公民眾可親近暖心的警察單位。

台中市警局在前年4月搬遷至潭子區新大樓，配合捷運警察隊成立，交通警察大隊裁撤第三中隊，整併為2個中隊，第一中隊駐地於潭子區市警局新駐地，第二中隊駐地於豐原區豐原分局旁原第三中隊駐地，但原市區民眾及民代多次反映，未留一個中隊警力駐點市區造成各交通業務上的洽公不便。

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為此市警局經多方評估，決定將第二中隊遷回北屯區昌平路原址辦公，不僅符合原市區民眾期待，更能符合原市區實際交通需求及交安狀況處理，而中隊駐地位於交通要道，附近生活機能便利，整棟建築地下1層、地上3層建築物，面積總計約166坪，耐震補強工程於去年7月26日動工，同年11月29日完工。

該建物歷經4個月工期並採用目前最嚴謹的鋼斜共撐方式施工，且側面外牆採鵝黃色系粉刷，有普羅旺斯莊園氛圍，打破以往嚴肅的機關印象，提供一處民眾可親近暖心的警察單位，在今天舉行的進駐啟用典禮中，由市警局長蔡蒼柏、副局長林國清、交大大隊長徐坤隆及交大各單位主管、同仁共同見證。

蔡蒼柏表示，新辦公廳舍將提供同仁良好工作環境，期望第二中隊的進駐能提升原市區交通安全及交通維護勤務支援需求，並透過落實各項交通勤務作為，共同守護大台中交通安全及順暢。

側面外牆採鵝黃色系粉刷，有普羅旺斯莊園氛圍。（交大提供）

市警局長蔡蒼柏、副局長林國清、交大大隊長徐坤隆及交大各單位主管、同仁共同見證。（交大提供）

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