花蓮地震後餘震不斷 新北快搜部隊1小時內集結待命

台灣花蓮今天凌晨傳出芮氏規模6.6地震，新北消防局快速特種搜救隊在地震後1小時內迅速完成集結，因應3天內仍可能出現5.5餘震，可望隨時趕赴災區救援。（記者吳仁捷翻攝）

2022/03/23 14:17

〔記者吳仁捷／新北報導〕台灣花蓮今天凌晨傳出芮氏規模6.6地震，新北消防局快速特種搜救隊在地震後1小時內迅速完成集結，因專家預期3天內可能出現規模5.5餘震，新北快搜為國家認證最高級重型搜救隊，完成集結後可望迅速整合救災能量，隨時趕赴災區救援。

今天凌晨1時41分發生今年最大、芮氏規模6.6地震，最大震度為台東縣6弱，後續於43分、45分再接續發生規模6.1以及4.7餘震，規模6.6地震更啟動國家級警報（PWS）細胞簡訊，嚇醒許多原本已熟睡的民眾；新北市地區有感地震度達到3級。

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氣象局地震報告指出，規模6.6地震震央約在位置北緯23.43度、東經121.52度，即在花蓮縣政府南方62.6公里，位於花蓮縣近海，地震深度30.6公里。全台包括外島澎湖縣和連江縣都有感，氣象局提醒這幾天不排除有規模5.5的餘震。

新北市快搜部隊在餘震不斷之際，於今凌晨2時整，完成特搜人員整備， 每當傳出重大地震，或接獲重大災情發生，新北市消防局可於1小時內，迅速集結救援能量趕赴災區執行救援工作。

新北市快搜部隊於去年通過國家認證最高級重型搜救隊，對於震災搜救經驗具備國際級實力，今天凌晨地震發生後，立即集結所屬分隊搜救隊員進行裝備整備，點檢各項震災各項救援器材，包含生命偵測器材組（影音、聲納及最新一代生命偵測雷達）、破壞油壓器材組等重要救災器材，人員及裝備完成整備，隨時應變災害發生，開拔前往災區搜救。

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