啃老逆子失業又失戀 竟暴走咬斷父親左耳垂

吳姓男子失業在家啃老，竟狠心咬掉父親的左耳垂。基隆地檢署火速偵結，將吳依傷害直系血親尊親屬罪嫌起訴。（資料照）

2022/03/23 14:51

〔記者林嘉東／基隆報導〕吳姓男子失業，賴在家啃老，近來又失戀，動不動就亂摔東西；吳父上月16日攔阻時，慘遭逆子咬掉左耳垂，因縫合失敗，從此少了左耳垂。基隆地檢署羈押吳男1個月後火速偵結，將吳依傷害直系血親尊親屬罪嫌起訴，法院並裁定續押吳男。

由於吳上月咬斷父親耳垂時，檢方當晚即以吳男有反覆傷害父母之虞，向法院聲押獲准。

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檢察官藍巧玲在吳羈押1個月後，昨天將吳男起訴；據悉，法官在召開接押庭時，詢問吳與父親衝突原因時。

吳竟回覆：「我與父親每月都會打一次！」法官擔心一旦裁定將他停止羈押，吳獲釋返家恐再度傷害父母，因此裁定將吳繼續羈押。

26歲吳姓男子近來失業在家，經常亂發脾氣，加上又與女友分手，情緒經常失控，一發起脾氣就亂摔東西。

起訴書指出，上個月16日上午8時許，吳父見兒子又亂摔東西，怕傷及太太，上前制止，反被兒子一把抓住，猛咬左耳，一口咬下直徑約2公分大小的耳垂。

吳母見狀趕緊報警。警方趕抵逮捕吳後，即轉報消防人員協助將吳父送醫急救，經醫師緊急進行縫合手術，仍無法將吳父被咬下的耳垂縫回去。

檢方認定，吳咬下父親耳垂，涉犯刑法第280條傷害直系血親尊親屬罪，依法加重其刑至二分之一。

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