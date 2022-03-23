為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    楊梅家樂福物流中心悶燒ing 藍議員要求2天內解決

    桃市議會眾議員今赴現場會勘。（記者許倬勛攝）

    桃市議會眾議員今赴現場會勘。（記者許倬勛攝）

    2022/03/23 14:17

    〔記者許倬勛／桃園報導〕台灣家樂福斥資百億元打造，號稱亞洲最先進的「楊梅物流中心」，14日發生大火，處理殘火時因怪手翻攪建物，空氣瀰漫濃烈塑膠惡臭，空氣品質（AQI）一度「紫爆」，且迄今仍有局部區域悶燒，今上午桃園市議會赴現場會勘，要求業者盡速改善。

    消防局長謝呂泉解釋迄今仍有濃煙飄出原因，主因是殘餘物覆蓋在建材底下，空氣流經就會復燃，已要求業者限期兩天改善，至於起火原因，謝表示仍在努力蒐集相關證據，會將所知提供檢方，釐清真相。

    家樂福公共事務部長陳依芳表示，很抱歉造成市民困擾，議員指教與市府建議會呈上反應，公司絕不會逃避責任。

    舒翠玲表示，家樂福大火延燒速度飛快，不到半小時，2萬多坪廠房陷入火海，業者稱第一時間授信系統、消防設備均有「啟動」，但因濃煙上竄束手無策、任由惡火蔓延。

    「從源頭約束才是根本之道。」舒認為，2015年發生的新屋保齡球館大火，建物與家樂福物流中心同樣是大型鋼構廠房，但家樂福大火發生當下，仍無法有效隔絕火勢竄燒，建議市府應在授予業者使用執照前，加強防災檢查的力道，或在建物起造前，由消防局完整規劃相應措施。

    徐其萬也呼籲，目前廠房仍有悶燒狀況，鄰近民眾無不憂心空污影響健康，業者應及早將覆埋物品挖除；消防局也把此次事件作為警惕，加強大型倉儲的稽查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    彰化芳苑豬舍失火 20頭毛豬來不及跑成了烤豬
    2022/03/12 15:44

    彰化芳苑豬舍失火 20頭毛豬來不及跑成了烤豬
    濃煙聞不到！父母確診後失去嗅覺 被2歲兒叫醒驚見失火了
    2022/01/31 16:22

    濃煙聞不到！父母確診後失去嗅覺 被2歲兒叫醒驚見失火了

    江翠指標大案 菁英客看準三特色火速出手
    孟加拉渡輪大火 至少38死、傷亡人數恐攀升
    2021/12/24 13:13

    孟加拉渡輪大火 至少38死、傷亡人數恐攀升
    台中家具工廠失火濃煙遮天 3人跳樓受傷
    2021/12/17 20:22

    台中家具工廠失火濃煙遮天 3人跳樓受傷

    聯邦數位帳戶 活存最高2.5%優利
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播