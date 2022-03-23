楊梅家樂福物流中心悶燒ing 藍議員要求2天內解決

桃市議會眾議員今赴現場會勘。（記者許倬勛攝）

2022/03/23 14:17

〔記者許倬勛／桃園報導〕台灣家樂福斥資百億元打造，號稱亞洲最先進的「楊梅物流中心」，14日發生大火，處理殘火時因怪手翻攪建物，空氣瀰漫濃烈塑膠惡臭，空氣品質（AQI）一度「紫爆」，且迄今仍有局部區域悶燒，今上午桃園市議會赴現場會勘，要求業者盡速改善。

消防局長謝呂泉解釋迄今仍有濃煙飄出原因，主因是殘餘物覆蓋在建材底下，空氣流經就會復燃，已要求業者限期兩天改善，至於起火原因，謝表示仍在努力蒐集相關證據，會將所知提供檢方，釐清真相。

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家樂福公共事務部長陳依芳表示，很抱歉造成市民困擾，議員指教與市府建議會呈上反應，公司絕不會逃避責任。

舒翠玲表示，家樂福大火延燒速度飛快，不到半小時，2萬多坪廠房陷入火海，業者稱第一時間授信系統、消防設備均有「啟動」，但因濃煙上竄束手無策、任由惡火蔓延。

「從源頭約束才是根本之道。」舒認為，2015年發生的新屋保齡球館大火，建物與家樂福物流中心同樣是大型鋼構廠房，但家樂福大火發生當下，仍無法有效隔絕火勢竄燒，建議市府應在授予業者使用執照前，加強防災檢查的力道，或在建物起造前，由消防局完整規劃相應措施。

徐其萬也呼籲，目前廠房仍有悶燒狀況，鄰近民眾無不憂心空污影響健康，業者應及早將覆埋物品挖除；消防局也把此次事件作為警惕，加強大型倉儲的稽查。

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