高市婦人被騙上銀行匯款8萬元 行員助警阻詐獲表揚

中國信託商業銀行右昌分行行員助警阻詐8萬元，分局長尤啓南今表揚阻詐有功主管及行員，致贈警察公仔、感謝狀及獎勵金。（記者陳文嬋攝）

2022/03/23 08:36

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，1名姚姓婦人不諳投資，詐騙集團假冒友人介紹虛擬貨幣投資手法詐騙，楠梓區中國信託商業銀行右昌分行行員發現，通報楠梓警方苦口婆心勸阻，成功攔阻美金2970元，折合新臺幣約8萬元，分局長尤啓南今表揚阻詐有功主管及行員，致贈警察公仔、感謝狀及獎勵金。

楠梓警方今表示，中國信託右昌分行行員於辦理民眾匯款業務時，日前發覺1名姚姓婦人對於投資項目並不清楚，察覺有異立即通知警方到場，經查該名婦人遭詐騙集團以假冒友人介紹虛擬貨幣投資手法詐騙，經員警與行員苦口婆心勸阻，並詳加解說各類詐騙手法，終於成功攔阻美金2970元，折合新臺幣約8萬元。

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楠梓分局長尤啓南今前往楠梓區中國信託商業銀行右昌分行，表揚成功攔阻詐騙案件有功主管及行員，並致贈警察公仔、感謝狀及獎勵金予以鼓勵，並表達感謝之意。

尤啓南表示，「假投資」等詐騙手法雖然常見，但詐騙集團看準民眾容易被「低風險高報酬」、「輕鬆快速賺大錢」等話術誘騙，一時不察就會落入詐騙集團圈套，提醒民眾投資一定有風險，且務必循正當管道進行，另對於電信、網路等媒介流通的各項訊息，需透過可信管道求證，遇有可疑為詐騙狀況，請撥打110及165反詐騙專線，或就近至各警察機關求證，避免受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

中國信託商業銀行右昌分行行員助警阻詐8萬元，分局長尤啓南今表揚阻詐有功主管及行員，致贈警察公仔、感謝狀及獎勵金。（記者陳文嬋攝）

中國信託商業銀行右昌分行行員助警阻詐8萬元，分局長尤啓南今表揚阻詐有功主管及行員，致贈警察公仔、感謝狀及獎勵金。（記者陳文嬋攝）

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