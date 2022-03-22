挽臉護膚竟感染發蜂窩性組織炎 美容工作室負責人判賠

蕭女臉部美容感染蜂窩性組織炎，女負責人被高雄高分院判賠。（記者鮑建信攝）

2022/03/22 23:09

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東縣蕭姓消費者到1家美容工作室挽臉護膚，不料事後臉部卻感染蜂窩性組織炎，憤而求償100萬元精神慰撫金，屏東地院判林姓女負責人賠償30萬元，案經上訴高雄高分院後，改判給付22萬元定讞。

原告蕭女指出，被告林女具有丙級美容技術士資格，在屏東市開設1家工作室，從事臉部美容等業務。

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2019年7月20日晚上8點多，林女替她進行臉部美容保養，竟疏於注意清潔、消毒，及未作完善的事後處理，臉部傷口受到感染，甚至引發蜂窩性組織傷害，導致她身心疾病加重，進而產生憂鬱症加劇、手抖、幻聽等症狀，飽受精神折磨。

又說，林女涉及過失傷害罪，業經判處徒刑2月定讞，可易科罰金，因而要求她賠償100萬元精神慰撫金。

林女出庭應訊，雖坦承為蕭女挽臉護膚，而引發蜂窩性組織炎，不過，據醫院心理衡鑑報告等資料，案發前蕭女就有重度憂鬱症到各醫院就診紀錄，因而認為她手抖、幻聽症狀與臉部受傷無關。

屏東地院認定林女確有過失，判賠30萬元精神慰撫金，她不服上訴，高雄高分院審酌蕭女受害情形，及兩造經濟狀況等因素，認為林給付22萬元比較合理，不得上訴。

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