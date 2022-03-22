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    真瞎！通緝犯冒充台中民宅大火受災戶要錢 警方氣炸抓到了

    中市警局一分局員警將冒充受災戶的莊男逮捕，送交基隆地檢署歸案。（記者張瑞楨翻攝）

    中市警局一分局員警將冒充受災戶的莊男逮捕，送交基隆地檢署歸案。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/03/22 21:50

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市興中街民宅本月6日大火，造成六死六傷悲劇，案發後數天，29歲莊姓男子指自己是受災戶，卻沒有受到安置，他只好住在網咖，再向善心人士求助，獲得2000元捐助。媒體報導之後，中市社會局進一步了解，發現他不是受災戶，更糟糕的是，警方介入發現，他竟是「兩條通」的通緝犯，昨天晚間將他緝捕到案，解送基隆地檢署歸案。

    上述莊姓男子向善心人士與民間團體，宣稱自己是上述火警的受災戶，他家當全燒燬，無處可住，已住網咖一周，向民間善心團體求救，獲得善款2000元，媒體報導這起善行，社會局感覺怪異，因為莊男並不在受災戶名單內，進一步查證，發現他不是受災戶，他的女友原本是此民宅內的房客，但已經在火警之前，就租約到期搬離了，不過，社會局要找他時，想要協助安置他，莊男卻早已「落跑」。

    警方也感覺怪異，中市警局一分局大誠分駐所介入調查，發現他是基隆地檢署通緝的妨害自由（已判拘役100日），以及毒品案等兩條罪名的通緝犯，調查多日後，發現他躲到雲林縣虎尾鎮，昨天（21日）晚間逮捕到案，他自知是通緝逃犯，相當的配合，警方將他解送基隆地檢署歸案。

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