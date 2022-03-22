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    獨派青年潑漆慈湖陵寢 國防部求償敗訴確定

    獨派青年、大學生共11人，4年前的228當天闖入桃園大溪慈湖陵寢，持紅漆朝前總統蔣介石靈柩及周圍潑灑。（資料照）

    獨派青年、大學生共11人，4年前的228當天闖入桃園大溪慈湖陵寢，持紅漆朝前總統蔣介石靈柩及周圍潑灑。（資料照）

    2022/03/22 18:10

    〔記者楊國文／台北報導〕自由台灣黨成員李嘉宇等獨派青年、大學生共11人，4年前的228當天闖入桃園大溪慈湖陵寢，持紅漆朝前總統蔣介石靈柩及周圍潑灑，被依毀損罪，分別判30天至50天不等拘役，均獲緩刑2年定讞，國防部並提出附帶民事賠償，要求李等10人（1人已和解）連帶賠償24萬多元；高等法院審理認定超過請求權時效，今將求償案駁回，判國防部敗訴，全案確定。

    2018年2月27日晚間，32歲的李嘉宇、台大、政大大學生等11人，先在自由台灣黨黨部商討隔天前往慈湖陵寢潑漆事宜，李嘉宇取出3罐紅色油漆，由在場人士以塑膠空瓶分裝成10瓶並備妥布條，2月28日早上10點在慈湖陵寢停車場集合後，步行至陵寢正廳外，強行闖入以紅絨繩為界的靈柩及周邊潑灑紅漆，導致靈柩、遺像、相框、蠟燭等物不堪使用；國防部後備指揮部桃園管理組陵蔣姓陵寢官見狀上前阻止，楊侒橙另以身體推擠及徒手拉扯蔣員。

    桃園地檢署偵查認為，李嘉宇等人以潑漆方式表達政治理念，已逾越法律界限，將李等11人均起訴。此外，檢方另將涉及「文化資產保存法」行政裁罰的部分，函請桃園市政府依法處理。

    高院去年11月17日宣判，認定李嘉宇、楊侒橙、陳俞璋、莊承澔、郭潤庭、郭蕎瑛、羅宜、周維理、王騰葦、張閔喬、邱峻翔涉嫌共同毀損他人物品罪，其中，李嘉宇、羅宜各處拘役50天，均可易科罰金5萬元；莊承澔、郭潤庭、楊侒橙、郭蕎瑛、陳俞璋、周維理、王騰葦、邱峻翔等8人，各處拘役40天，均可易科罰金4萬元，張閔喬判拘役30天，可易科罰金3萬元；11人均獲緩刑2年，全案確定。楊侒橙涉妨害公務罪，獲改判無罪確定。

    國防部後備指揮部認為，李嘉宇等11人潑漆犯行，使蔣中正靈柩、遺像、相框、懸掛遺像的大理石牆面及窗廉均附著大面積的紅漆，導致正廳內的靈柩、窗廉、祭檯、地坪、背牆、地毯及水晶吊燈等物因油漆滲入而不堪用，遭受24萬2026元的損害，訴請李等10人（張閔喬已訴訟和解）應連帶賠償24萬2026元。

    高等法院指出，國防部先前已就此訴訟相同內容，於2018年5月15日提起民事訴訟，該案已於2020年1月14日合意停止訴訟，因屆滿4個月後未續行訴訟，依民事訴訟法第190條規定，視為撤回訴訟而終結。

    高院表示，因此，本案侵權行為損害賠償的請求權時效，在2020年5月15日已屆滿，但國防部後備指揮部遲至2020年6月3日提起本件刑事附帶民事訴訟，其請求權已逾2年時效已消滅，故求償為無理由。

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