「醫界梁家輝」劉乂鳴自費療程挨告 判退費24萬

以自創逆轉療法著稱的醫師劉乂鳴。（翻攝劉乂鳴臉書）

2022/03/22 17:29

〔記者張文川／台北報導〕以「鋼鐵醫師」自居的名醫劉乂鳴，以自創的間歇性斷食、「逆轉療法」減重與治療方法打開知名度，台北市高姓女子因罹患靜脈栓塞，3年前找他診治，購買劉的一年32萬元療程，期間要激烈運動、喝黑咖啡，實施後1個高女開始身體不適，她去大醫院診斷發現差點血栓脫落，她發函終止契約，提告請求退費；台北地院簡易庭一審判高女敗訴，二審合議庭認定屬醫療契約，高女解約合法，逆轉判劉乂鳴應退還24萬元，全案確定。

劉乂鳴自創的醫藥理論包括間歇性斷食和「逆轉療法」，並以自己做實驗，成功從105公斤減重至72公斤，曾接受多家電視台專訪，有「鋼鐵醫師」、「醫界梁家輝」之稱，他的臉書也以鋼鐵醫師自居，並張貼多張他裸上身透肌肉的照片。

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高女指控，她因左下肢深部靜脈栓塞，心臟二尖瓣脫垂，2019年10月間在臉書看到劉乂鳴的逆轉疾病廣告，隔月底至診所支付4000元向劉諮詢，劉建議她搭配他的運動療程和處方，可以逆轉疾病，每次3個月療程要價8萬元，她一口氣支付32萬元購買4期療程。

高女依劉的指示服用處方、運動後十幾天，左腳即出現紫紅色腫脹，伴隨心臟不規律跳動、心悸，她詢問劉，劉仍強調不能停止處方，要持續運動、喝黑咖啡；高女不放心，至台北榮總心臟內科求診，醫師診斷後囑咐她不能再劇烈運動，應立即停止療程，否則可能有血栓脫落的危險。

高女2020年1月請律師發函終止雙方契約，她上網查詢，發現劉販售的療程已衍生多件醫療糾紛，認為劉以逆轉病情等話術廣告，使她誤以為可以逆轉病情才購買療程，請求解約退費32萬元。

劉乂鳴答辯稱，他只是提供健康諮詢建議，並未直接治療，由診所另行提供營養處方，不適用醫療法，且他也未保證完全治癒，何況高女不到1個月就停止療程，不能證明沒有效用。

由於求償金額未達50萬元，由台北地院民事簡易庭審理，一審判劉勝訴，免退費。二審由北院合議庭審理，逆轉認定，諮詢時劉宣稱「營養減重，慢性病逆轉諮詢」、「採美式門診諮詢，把錯誤觀念推翻、正確認知建立」、「直接和我約時間，不要打電話到診所，因為沒有固定門診時間」、「一年營養處方費用32萬，追蹤費用免收」；又在回答高女問題時說：「你可以去相信其他醫師，他們會開吃不完的藥」、「我也是外科醫師，不相信逆轉，只有回去相信吃藥」。

二審從而認定，劉是以醫師身分以門診方式指示高女矯治方式，雙方所簽的是醫療契約，高女因身體不良反應而要求退出療程，雙方對於治療方式有爭執而無法解決，醫病信賴基礎已動搖，高女的終止契約程序合法，扣除劉已寄送的第一期營養品和處方，判劉應返還不當得利24萬元確定。

以自創逆轉療法著稱的醫師劉乂鳴。（翻攝劉乂鳴臉書）

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