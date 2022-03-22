堅持要匯200萬買虛擬貨幣解救對岸同胞 埔里警苦勸民眾成功阻詐

埔里鎮徐姓民眾至銀行臨櫃匯款金額高達200萬元，且受款帳戶已列警示帳戶，警方獲報到場勸阻匯款，成功阻詐。（埔里分局提供）

2022/03/22 16:52

〔記者佟振國／南投報導〕保住血汗錢！南投縣埔里鎮徐姓民眾日前至銀行要匯款新台幣200萬元，由於金額不小，加上匯入警示帳戶，疑似金融詐騙，埔里分局埔里派出所員警獲報到場勸阻，民眾堅持匯款理由是要透過網路平台投資虛擬貨幣，幫助對岸中國人民以此匯兌金錢，擺脫中國政府監控，超瞎理由令人傻眼，員警則是持續勸說，並舉出相關詐騙案例提供參考，民眾才打消匯款，否則血汗錢恐怕真的有去無回。

據了解，徐姓男子日前至台中銀行埔里分行臨櫃辦理匯款，金額高達新台幣200萬元，但行員發現民眾匯款至美國的帳戶已被列為警示帳戶，疑似遭到詐騙，立即向埔里分局埔里派出所報案。

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徐男表明要購買一種名為「喜馬拉雅幣」的虛擬貨幣，再透過網路平台來轉換交易，認為該平台合法安全無虞，且該網路平台交易所當初設置目的是為了要幫助對岸中國人民以虛擬貨幣方式匯兌金錢，所以被當地政府鎖定列為警示帳戶，這都是正常現象，超瞎理由令人傻眼，經副所長古明翔等人持續勸說並舉出相關詐騙案例提供參考，民眾才終於放棄匯款念頭，警方成功阻詐。

警方表示，虛擬貨幣詐騙案件常見的態樣有「投資詐騙」跟「愛情詐騙」兩種，利用假投資平台、APP或社群提供購買虛擬貨幣管道，讓投資客認為有利可圖；另一種詐騙集團先佯稱自己是外國軍官、醫師等身分取信對方，再稱因在戰地服務無法提領現金，需要對方幫忙以現金購買虛擬貨幣再轉帳到國外，藉機行騙，民眾接獲相關訊息先保持冷靜，透過165反詐騙專線查證，以免受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

民眾起初堅信匯款投資虛擬貨幣，是要幫助中國人民擺脫政府對金錢的監控，經員警苦口婆水勸說，並提供相關詐騙案例，才打消匯款。（埔里分局提供）

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