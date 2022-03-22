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    首頁　>　社會

    議會辦公室被搜索 北市議員林穎孟發聲明

    調查局人員在11時46分離開，帶走一袋資料，面對記者的詢問，調查局人員不發一語的離開。（記者楊心慧攝）

    調查局人員在11時46分離開，帶走一袋資料，面對記者的詢問，調查局人員不發一語的離開。（記者楊心慧攝）

    2022/03/22 16:27

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員林穎孟先前與5名辦公室助理發生勞資糾紛，遭5名前助理爆料是慣老闆，以及挪用勞健保費、詐領助理費等，檢調今就5人爆料內容搜索林穎孟於北市議會的辦公室，朝貪污治罪條例利用職務機會詐領財物等方向偵辦，林穎孟今下午發聲明表示，遵循檢調程序，並完全配合相關單位調查，雖檢調調查過程屬不公開，但她並無任何有關助理費問題或其他不法情事，諸多不實傳言已對她的聲譽及人格造成嚴重損害。

    林穎孟進一步表示，自上任以來，在議員崗位上戰戰兢兢，監督市政及問政均不遺餘力，相信社會大眾有目共睹，從政初衷便是為了希望改善陳舊不良的台灣社會體制，承接台灣人的任務，扛起新一代的責任，共同打造台灣成為真正正常的國家，才會從單純工程師圍繞的業界投身政治，因此作為公眾人物及市議員，從未將權力視為牟利的工具。

    林穎孟指出，先前挪用勞健保費、詐領助理費等指控，勞動部早已做出「難認與真實情形相符」的裁決，無奈扭曲的報導早已取代真實，此時適逢議會會期，選舉也將於年底到來，若有心人企圖透過檢調程序影響選情，既毫無意義也誤導社會大眾，檢調結果定會還她清白，請社會大眾明辨是非。

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