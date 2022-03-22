每天A走2千...水果行店員3年暗槓219萬 判刑10月

新北地院。（資料照）

2022/03/22 16:36

〔記者王定傳／新北報導〕新北市新莊區某水果行蘇姓店員從2017年6月起至2020年6月間，在每日結帳前偷偷暗槓2000元，累計3年多侵占219萬元，不僅如此，他還把價值150元的荔枝或200元的葡萄、番茄，以30元價格出售給熟人，新北地院審理後依業務侵占罪判處蘇男10個月徒刑，另依背信罪判拘50日，可上訴。

檢警調查，蘇男從2014年起至2020年6月間，在該水果行擔任店員，負責每日水果上架理貨，或水果秤重計價、收銀等工作，但他竟從2017年6月起至2020年6月間，在每日結帳前偷偷暗槓2000元，累計3年多年侵占219萬元。

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檢警還查出，蘇男在2020年6月4日及6月5日兩天間，把價值150元的荔枝或200元的葡萄、番茄，以30元價格出售給熟人因而被告。

法官認為，蘇男未能謹守職務分際，貪圖私利，利用執行業務機會，侵占收銀機款項，違背誠信及職業道德，惡性非輕，應予非難，惟念其犯罪後始終坦承犯行行，非無悔意，不過，被害者之前曾給予蘇男自新機會，同意蘇男按月還款，蘇男卻未珍惜自重、無履行之誠，迄今未按約定履行，甚而於偵查、本院審理時均經通緝到案，致被害者已無意願再行調解，因此判處上述徒刑。

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