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    瑪莎拉蒂3煞延押 宋生媽媽︰盼法官盡快判決讓3人獲得教訓

    宋媽媽表示，兒子在瑪莎拉蒂案後心理創傷大，目前都會害怕人群，外出都要戴耳機。（記者歐素美攝）

    宋媽媽表示，兒子在瑪莎拉蒂案後心理創傷大，目前都會害怕人群，外出都要戴耳機。（記者歐素美攝）

    2022/03/22 16:25

    〔記者歐素美／台中報導〕瑪莎拉蒂惡煞張敦量等3人毆打宋姓大學生重傷案，3嫌要求交保，法官審理後裁定張敦量等3人繼續延押，張嫌並繼續禁見、通信、授受物件；宋姓大學生母親獲知表示，兒子至今仍害怕人群，走路都需要戴耳機，也擔心3人交保後出來尋仇，因對方沒有誠意悔過及道歉，盼法官盡快判決讓3人獲得教訓。

    宋媽媽表示，知道他們3個人都在跟法官說急著要交保，但是法官詢問我們意見後，今天還是決定裁定羈押，因為我們對嫌犯還是有恐懼感，有關車子的理賠，因只有強制險並無其他保險，怎樣都聯絡不上人，一直找不到人，又聽警察的片面之詞，說車子是他媽媽的，但我們從11月至今都追不到人，無法理賠，因為他的職業是暴力討債集團，擔心出來後是否會開天價跟我們索賠。

    宋媽媽說，上週開庭時她們主要在看影片，看動作以及聽聲音，都有聽到打的聲音及小孩子在哀叫的聲音，但對方跟律師都辯稱說沒聽到，兒子會跌倒不是因為他們用力推，而是兒子自己站不穩了，是自己跌倒了，這種說法讓我覺得「不寒而慄」。

    宋媽媽指出，如果他們真的如他們所說已經反省檢討，怎麼還會有這樣的言論，感覺不承認，甚至想說一個故事圓謊，一開始就說不想把事情搞成這種局面，卻對兒子下如此重手，另2台車來時，還說是我兒子打他，這些都有在影片中看到。

    媒體詢問宋姓大學生目前的情況，宋媽媽說，兒子目前已經復學，一開始有點趕不上課業進度，非常氣餒，一度想休學，經其與老師鼓勵後，目前兒子願意繼續試試看，正積極上課中，每天她都會接送兒子上下學。

    宋媽媽說，該案對兒子是很大的打擊，每次看到影片都會非常激動，擔心對方若假釋，上學時是否會被人堵，心裡很疑懼，目前精神方面仍未恢復，害怕人群，外出都需戴耳機，沒辦法聽到人群的聲音，否則即會感到不安、害怕。因3嫌家屬在第一次和解後就沒有聯絡，根本沒有誠意悔過及和解，所以她也不打算和解，希望法官盡快判決，讓3嫌獲得教訓。

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