中市警稱多項刑案數據六都最低或次低 時力反批治安滿意度六都最低

中市警局指中市多項刑案數據六都最低及次低，時代力量反批治安滿意度六都最低。（記者蘇金鳳攝）

2022/03/22 15:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市警察局今（21）日公布治安數據指標，稱台中多項刑案數據都是六都最低或次低，可謂「治安優等生」。時代力量台中黨部表示，去年11月瑪莎拉蒂惡少案後，當該案被害人仍飽受後遺症之際，市府卻在宣揚治安做得有多好，難怪治安滿意度六都最低。

警察局表示，警方致力防制暴力犯罪，對於暴力刑案發生後，均立即組成專案小組，全力偵辦且迅速偵破，警察局將持續以「偵防並重」、「科技建警」及「警民合作」等多項措施，強力執行各項打擊犯罪策略，尤其110年每10萬人口「全般刑案發生數」、「犯罪指標發生數」及「暴力犯罪發生數」等多項指標，在六都均為「最低」或「次低」，防治成效有目共睹。

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時代力量台中黨部今天指出，台中市在瑪莎拉蒂案後發生的鬥毆事件，光是媒體有登載的報導就有16起，若從警政署統計網站看，2021年11月至2022年2月間的暴力犯罪案件計16起、嫌疑犯計38人、被害人計18人。這些案件包括斷人手指、拿刀刺傷、擄人勒贖等重大傷害。市府自詡為治安優等生，要這些受害者情何以堪。

時代力量台中黨部表示，市府提出多項評比特優數據看似漂亮，然而數據並不會讓市民感到更安全。上週才爆出第六分局警察遭砂石車業者跟蹤行程的事件，市府除了發新聞稿宣揚政績以外，還有其他更值得花時間投入的工作要做。

對此，台中市政府警察局刑警大隊表示，於內政部警政署「警政統計查詢網」查詢後，台中市去年11月至111年2月發生暴力犯罪統計件數為11件、被害12人、犯嫌26人，非為時代力量台中黨部所述的「16件、被害18人、犯嫌38人」。警察局指出，經查這11件暴力犯罪均已偵破並移請地檢署偵辦。

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