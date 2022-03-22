不收購銀行存摺 詐團改騙個資冒辦數位帳戶當人頭戶

楊女移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

2022/03/22 15:28

〔記者邱俊福／台北報導〕以楊姓女子為首的不法集團，涉嫌透過刊登借貸廣告，騙取需錢孔急民眾的雙證件影像與個資後，向銀行冒辦銀行數位帳戶，再提供給隱身中國的「假投資」詐騙機房作為人頭帳戶使用，一改過去收購實體帳本的老手法。刑事局今宣布逮捕楊女等12人送辦，初步清查半年內開設近200個人頭數位帳戶，共有80人受騙，受騙金額高達約2000萬元。

刑事局偵一大隊第二隊調查，該集團自去年6月開始，先在臉書等社交平台上刊登低門檻放貸廣告，吸引民眾詢問，雙方並以通訊軟體LINE聯繫，隨後該集團成員以協助辦理貸款、方便銀行照會等理由，要求欲借貸民眾透過LINE傳送雙證件影像，並詢問工作性質、年薪、學歷等等詳細個人資料。

請繼續往下閱讀...

因申辦銀行數位帳戶時，銀行通常撥打申請人手機照會，因此銀行為能確認所留手機號碼真偽，會先照會申請人其他帳戶的銀行，加以審查。該集團為能順利冒辦數位帳戶，便要求欲辦理貸款者，先將其他原有銀行帳戶聯繫電話改成其提供的人頭電話。

警方說，該集團成功冒辦銀行數位帳戶，待帳戶開通後，旋即將帳戶交給「假投資」機房做為人頭帳戶使用，並將金融卡交給旗下車手，提領騙得的贓款，最後將贓款交給水房，購買虛擬貨幣洗錢。

而隱身中國的「假投資」機房，則以帥哥、正妹圖註冊交友軟體或社群平台，以亂槍打鳥方式結識被害人，透過持續互動、溫情攻勢降低被害人戒心，並假裝「無意間」透露投資、賺錢等話題，成功引起被害人好奇心，再以虛偽的投資APP，誘騙被害人投入資金行騙，致血本無歸。

警方據報經長期蒐證，從去年11月至本月2日，共發動三波查緝行動，搗破該集團數位帳戶機房、車手、水房等據點，逮捕楊女等12人，查扣不法所得94萬多元，以及手機、平板、金融卡、人頭卡等大批贓證物，訊後依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪、偽造私文書等罪嫌將全案移送桃園地檢署偵辦。

警方查扣94萬多元，以及手機、平板、金融卡、人頭卡等大批贓證物，（記者邱俊福攝）

該集團的「假借貸訊息」貼文。（記者邱俊福翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法