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    遇警攔查佯裝收拾掉落物 男身上飄「塑膠味」露餡了

    警方在車內起出大量毒品。（民眾提供）

    警方在車內起出大量毒品。（民眾提供）

    2022/03/22 13:16

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市警林園分局19日深夜在高屏大橋取締酒駕，攔檢一輛搭乘4名男子的小自客車，後座王男故意把物品掉落在腳踏墊上，拖了5分鐘都沒收拾好，一下車身上飄散出「塑膠味」露餡，想落跑卻被警方一把抓住，最後警方在車輛起出多包毒品，將王嫌送辦。

    大寮分駐所所長吳國志率員於19日晚間11時40分，在高屏大橋高雄端下橋處路檢，攔查到一部4名男子同車小自客車，他們說來自屏東市欲至高雄訪友，員警要求全數下車受檢。

    未料右後座40歲王男遲不下車，假意要拿身分證受檢，卻故意將身上物品掉落腳踏墊上，撿拾時疑似藏匿物品，員警看在眼裡起疑，王男一下車意圖往車道衝，遭員警一把抓住，同時聞到他身上的「塑膠味」（K他命味道），盤查時他一直撥打電話，故作忙碌狀。

    警方經駕駛人車主楊男同意後搜索，於王嫌座位腳踏墊下發現1個隨身包，包內查獲4包毒品海洛因、5包毒品安非他命、3包K他命及1包毒品FM2，警方將4名男子帶回分駐所釐清。

    王男見事跡敗露，扛起持毒罪責，警詢後依毒品罪嫌送辦，但也對同車3男子採尿化驗，以釐清案情。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    員警一把抓住想拔腿就跑的王男（藍衣者）。（民眾提供）

    員警一把抓住想拔腿就跑的王男（藍衣者）。（民眾提供）

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