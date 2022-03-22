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    首頁　>　社會

    笨賊開出租車行竊 用膠帶把車牌「RBF」變造成「PCE」

    卓嫌利用膠帶將車頭車牌的英文字母變造成「PCE」。（記者王冠仁翻攝）

    卓嫌利用膠帶將車頭車牌的英文字母變造成「PCE」。（記者王冠仁翻攝）

    2022/03/22 12:53

    〔記者王冠仁／台北報導〕卓姓男子染有吸毒惡習，缺錢花用就動起歪腦筋，他看準台北車站周邊有許多車流，車內或多或少有現金，他鎖定這些車子行竊。他擔心被警方追上，異想天開，以出租車當代步工具，還將出租車車牌的英文字母「RBF」變造成「PCE」，但他只變造車頭車牌，警方追查時發現這輛車頭車尾車牌不同的可疑車輛，迅速鎖定順利將卓查緝到案。

    警方調查，日前曹姓男子駕車到台北車站附近的許昌街，他將車子停在路旁停車格後下車辦事，返回時卻發現原本有上鎖的車門被撬開，他放在車內的包包被偷，損失包包內2千多元現金。

    轄區警方調閱監視器畫面追查，發現曹男車子被竊後，有一輛出租車離開，但該輛車的車牌相當怪異，車頭車牌為「PCE-○○○○」，但車尾車牌為「RBF-○○○○」。警方循線向出租車公司調閱資料，發現出租人是40歲卓姓男子，警方循線追查卓男下落，這才發現他近期因為涉及毒品案已經入監服刑。

    卓經警方借訊，起先不承認，警方出示相關監視器畫面後他才說出實情。原來卓擔心犯案後被警方追查，於是用黑色及白色膠帶變造車頭車牌，把英文字母「RBF」變造成「PCE」。

    警方說，卓自以為變造車牌可以躲過追查，但其實看起來更加可疑，反而引起警方迅速鎖定。卓最後被警方依竊盜罪嫌送辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    卓嫌駕駛的出租車車牌，其英文字母實際上為「RBF」。（記者王冠仁翻攝）

    卓嫌駕駛的出租車車牌，其英文字母實際上為「RBF」。（記者王冠仁翻攝）

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