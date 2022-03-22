街頭狂飆釀1死2傷 士林警加強執法取締飆車族

警方執行區域性防飆及防制事故勤務。（記者王冠仁翻攝）

2022/03/22 11:58

〔記者王冠仁／台北報導〕39歲簡姓男子在本月18日晚間，涉嫌在台北市士林士東路疾速駕駛，造成過馬路的60歲謝姓婦人死亡、兩名女高中生骨折。此次意外事件發生後，轄區士林分局立即規劃區域性防飆及防制事故勤務，也針對士東路、德行東路段無號誌路口，加裝警示爆閃燈警示用路人，避免憾事再次發生。

士林分局針對該士東路段各項交通違規取締，今年至今共有864件，其中闖紅燈44件、無照駕駛8件、逆向行駛9件及行人違規42件。警方也將建議相關單位，繪設減速標線，及加強路段測速照相取締超速違規，以降低交通事故發生率。

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警方說，簡男18日晚上7時許開車返家，經士東路、芝玉路口時，高速衝撞走在行人穿越道的2名女高中生、66歲謝姓婦人，謝送醫不治，女高中生則是腿部骨折。警方初判肇因為簡涉嫌超速行駛及不停讓行人，他被警方依過失致死罪嫌送辦。

外傳簡男為長期在當地開車狂飆的「德東飆車王」？警方查出他過去有6筆違規紀錄，違規內容為未繫安全帶及違規停車等項目，簡並無公共危險或飆車等報案紀錄。

士林分局呼籲，駕駛人行經無號誌路口時，務必慢、看、停，禮讓行人優先通行，警方也會續於轄內易肇事路段編排事故防制勤務，加強攔查改裝車、噪音車及超速等違規取締，降低交通事故發生，維護居民居住安寧與安全的交通環境。

警方在車禍路口加裝警示爆閃燈。（記者王冠仁翻攝）

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