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    首頁　>　社會

    賓士男大暴走拒檢罵警還衝撞 警辣椒水圍捕完勝

    警方見賓士車停在路中上前盤查。（警方提供）

    警方見賓士車停在路中上前盤查。（警方提供）

    2022/03/22 12:33

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓男子今天凌晨駕駛賓士車外出卻大喇喇停在路中，警方巡邏行經見已嚴重阻礙通行上前盤查，他不但不配合先是三字經辱罵，接著企圖衝撞員警後逃竄，警方迅速向陳噴灑辣椒水緊追在後，最後將他拉下車制伏逮捕，只是陳男未酒駕也無違禁品，為何脫序暴走連他自己也說不清楚。

    台中市第二分局永興派出所警員王梓豪，今天凌晨零時許騎警用機車巡經北區文昌東一街時，發現一輛黑色賓士車大喇喇停在路中阻礙人車通行，由於此舉已嚴重妨礙其他用路人行車安全，立即上前要求熄火並接受盤查，但35歲的陳姓駕駛搖下車窗後卻開始大暴走，除了向王員辱罵「三字經」外，還突然駕車企圖衝撞站於左前方的王員後逃竄。

    此時王員迅速以辣椒水朝車內噴灑，然陳男仍沿路無視交通號誌及往來公眾安全加速逃逸，後經王員呼叫優勢警力支援實施攔截圍捕，陳男駕車逃逸了約150公尺，仍在梅川西路與天津路口被警方攔停拉下車制伏逮捕，訊後全案依妨害公務、公共危險等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

    二分局表示，同仁依規定對陳男攔停時，其態度惡劣不斷以三字經謾罵員警，經對陳身體、駕駛轎車實施附帶搜索，並未發現違禁物品，也無飲酒情形，而陳男遭員警噴灑辣椒水造成顏面不適，經大量沖水後已無大礙，無其他受傷情勢；分局長陳家銘張調，警方維護社會秩序責無旁貸，針對違法脫序及危害用路人的行為絕對強勢執法，對於不法行為零容忍究辦到底。

    陳男最後被警方拉下車制伏逮捕。（警方提供）

    陳男最後被警方拉下車制伏逮捕。（警方提供）

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