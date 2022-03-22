父親過世戴寧聲請停押 嘉義地院裁定聲請駁回

戴寧（左）因父親過世，向嘉義地院聲請具保停止羈押，嘉義地院今裁定聲請駁回。（資料照）

2022/03/22 11:34

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市無黨籍議員戴寧因涉嫌以人頭詐領助理費，仍在看守所羈押禁見，其父親、前嘉義市議員戴建三20日凌晨過世，戴寧委任律師遞狀聲請具保停止羈押，今嘉義地方法院裁定聲請駁回。

嘉義地院今發新聞稿表示，戴寧辯護律師主張因父親日前過世，家中無人能處理後事，且最關鍵的證人即戴寧的父親，已無可能勾串，其餘證人偵查中已作證完畢，請求150萬元交保，限制住居等，另審酌函詢嘉義地檢署檢察官意見，檢察官回覆戴寧父親並非唯一證人，如讓戴寧交保，無法避免戴寧與其他證人勾串、湮滅證據的可能性，且其涉犯5年以上重罪，犯罪時間長，有羈押的原因及必要，且戴寧可依照羈押法第23條第1項規定聲請戒護返家奔喪。

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嘉義地院綜合雙方意見，因勾串證人之虞的對象，並非僅戴寧的父親，此外考量戴寧涉案程度高、涉案期間達9年餘，涉案的人頭助理有數人等，雖然戴寧的父親過世，羈押原因仍繼續存在，不能因具保、限制住居等而消滅，認為維持羈押裁定屬適當、必要，合乎比例原則。

嘉義地院裁定書還提到，經查詢戴寧一、二等親屬結果，除戴寧之外，尚有其他親屬得處理父親後事，雖對其喪父深表遺憾，也能體會其哀痛之情，而依「羈押法」規定，經看守所長官核准後，在看守所管理人員戒護下返家探視，並於24小時內返回看守所，戴寧為奔喪需要，可依相關規定向看守所提出申請。

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