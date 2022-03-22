打擊數位犯罪 調查局與美、日、澳、斯代表進行5國視訊會議

調查局長王俊力今天在GCTF研習營致詞。（調查局提供）

2022/03/22 11:41

〔記者錢利忠／台北報導〕為因應急遽增加的虛擬資產網路相關犯罪，調查局洗錢防制處及資通安全處人員，今天與美國、日本、澳洲、斯洛伐克等國共同舉辦「2022全球合作暨訓練架構（GCTF）-數位犯罪防制國際研習營」，今天與各國代表進行跨境視訊會議，期待與各國建立安全的夥伴關係。

本次研習營由調查局長王俊力、法務部長蔡清祥、斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文等人開幕致詞，後由美國、澳洲、日本及斯洛伐克相關單位專家與調查局洗錢防制處及資通安全處人員透過視訊會議分享各國案例與經驗。

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王俊力今表示，數位犯罪具跨國特質，虛擬犯罪場域具匿蹤特性，虛擬貨幣又形成金流斷點，都凸顯執法機關跨國合作的重要性，以及提升偵查犯罪技巧的迫切，為因應急劇增加的數位犯罪威脅，今年GCTF研習營以數位犯罪防治為主題，邀集台灣、美國、日本、澳洲及斯洛伐克的專家，分享防制虛擬貨幣犯罪、遏止駭客攻擊及數位犯罪的最新趨勢，提供各類態樣及手法，提升相關防制犯罪的技能。

台、美於2015年6月合作成立「全球合作暨訓練架構」（Global Cooperation and Training Framework，簡稱：GCTF），日本、澳洲也分別於2019年、2021年加入該平台，各國透過舉辦共同關切議題的訓練課程，建構理念相近國家因應世界趨勢的連結。

GCTF自2018年首次納入執法項目迄今，調查局已舉辦過4次研習營，分別為2018「打擊跨境犯罪及美鈔、護照鑑識國際研習營」，2019「打擊公私部門貪瀆國際研習營」，2020「防制新冠肺炎相關犯罪國際研習營」，2021「洗錢防制國際研習營」。累積近千位各國執法官員與會，實質擴大國際參與，深化我國與美國及全球盟邦的友好夥伴關係。

相關單位專家與洗錢防制處、資通安全處人員，以跨境視訊會議方式分享各國案例與經驗，總計邀請30餘國、近350名執法人員上線參與，並以數位犯罪防制為討論核心，著重理論技術與實務經驗的結合，盼能推升國際合作，消弭跨境犯罪。

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