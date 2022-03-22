高雄自強一路建案施工路塌 處9萬罰鍰並勒令停工

高雄市自強一路83巷口一處建案，進行地下室開挖作業時發生塌陷，路面也出現裂縫及突起情形。（記者李惠洲攝）

2022/03/22 10:07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市自強一路83巷口一處建案，進行地下室開挖作業時發生塌陷，路面也出現裂縫及突起情形，建管處今早進一步勘察後，表示是因鋼板樁密合不足，將處罰起造人、承造人及監造人9萬元罰鍰並勒令停工。目前已掌控災情應變 ，立即進行搶修。

高雄市前金區自強一路83巷口建築工地，目前進行地下室開挖作業，今天上午5點，工務局接獲通報，隨即協同高雄市土木技師公會方定成技師到場勘查，初步研判是因鋼板樁擋土壁密合度不足，且外側補強止水樁密度不足，造成基地轉角處路面下陷，導致路面土壤流失坍陷，致道路塌陷有公共安全疑慮。

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建管處指出，將依違反建築法第63條規定，並依同法第89條，處起造人、承造人及監造人9萬元罰鍰並勒令停工。

工務局表示，第一時間已成立災害應變小組，初步研判鄰房無立即危險，但為了避免危害擴大及安全考量，已由區公所協助83巷路口旁住戶，先行至他處安置。

承造廠商仁寶營造公司，已緊急進行止水灌漿處理，避免後續損壞擴大，另為防範意外發生，該巷道暫時禁止通行。建管處強調，該處工地除搶修工程外，已當場勒令停工，承造廠商需做好周邊加強措施後，再檢討復工。

高雄市工務局將派員24小時於現場警戒，後續請各管線單位進行管線巡查，確認各管線有無損壞情形，等完成補強作業及復工計畫送工務局備查後，才能復工。

高雄市自強一路83巷口一處建案，進行地下室開挖作業時發生塌陷，路面也出面裂縫大洞。（記者李惠洲攝）

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