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    首頁　>　社會

    屏警破慘忍鬥雞賭場逮16人 主嫌另依動保法開罰

    屏縣警方查獲鬥雞賭場。（警方提供）

    屏縣警方查獲鬥雞賭場。（警方提供）

    2022/03/22 09:27

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕疫情緩和之際，不少職業賭場伺機蠢蠢欲動，屏東縣里港警分局與屏東縣刑警大隊獲報，在高樹鄉有一處專門比賽鬥雞的職業賭場，經蒐證在本月20日前往查緝，共逮獲徐姓賭場負責人及賭客共16人，訊後依賭博罪移送法辦。

    警方調查，在查訪蒐集相關情資後，動員大批警力前往圍捕，經偵訊，徐姓（男、51歲）主嫌也罪加一等，除賭博罪外，再依違反動保法函送主管機關裁處，最高可處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

    刑事警察大隊與里港警分局員警經長期蒐證，於本（3月）20日上午11時見機時成熟前往該處賭場4面包抄，現場賭客驚慌逃竄，但仍被優勢警力壓制。

    警方今天（22日）宣布破案時表示，鬥雞「選手」在場上相互廝殺搏命，鬥雞籠子周圍帆布血跡斑斑、布滿爪痕烙印，怵目驚心，警方當場逮捕16人，並查扣賭金34萬7900元、鬥雞5隻、計時用碼錶2組鬥雞圈2座、記帳單6張、計時器1個、碼表2個、記帳本1本、手機1支等相關證物，經偵詢後均依賭博罪移送屏東地檢署偵辦。

    里港分局分局長鄭頴聰表示，警方取締不法無假期，不論節慶或平日，都不容許非法賭博行為，盼民眾勿心存僥倖，警方強力執行「掃蕩賭博」工作，即希望藉由警方的強力掃賭作為，能杜絕民眾賭博惡習及因「賭」所衍生的其他社會治安事件。

    主嫌及賭客共16人遭逮。（警方提供）

    主嫌及賭客共16人遭逮。（警方提供）

    可憐的鬥雞場上廝殺受傷。（警方提供）

    可憐的鬥雞場上廝殺受傷。（警方提供）

    現場養有不少鬥雞。（警方提供）

    現場養有不少鬥雞。（警方提供）

    鬥雞賭場藏身鄉間。（警方提供）

    鬥雞賭場藏身鄉間。（警方提供）

    屏縣警方查獲鬥雞賭場。（警方提供）

    屏縣警方查獲鬥雞賭場。（警方提供）

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