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    首頁　>　社會

    1歲童重傷找不到凶手 寄養家庭婦人150萬和解判緩刑

    胡童在寄養家庭受重傷，蔡婦被高雄高分院判罪獲緩刑。（記者鮑建信攝）

    胡童在寄養家庭受重傷，蔡婦被高雄高分院判罪獲緩刑。（記者鮑建信攝）

    2022/03/22 06:55

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市1歲大男童在寄養家庭被人激烈搖晃重創腦部和視力，由於找不到真凶，疏於照顧的蔡姓婦人被地院依業務過失重傷害罪判刑8月，高雄高分院審酌她賠償150萬元和解，予以宣告緩刑3年定讞。

    判決書指出，被告蔡女為高雄市社會局家庭暴力防治中心之寄養家庭照顧者。胡童自2018年9月7日起，安置在她住處接受照顧。

    同年11月23日下午4點30分至5點間，蔡女逕自至廚房煮晚餐，胡童獨自在房間內睡覺，遭人不明原因以手強烈搖晃，導致右側腦膜下急性血腫與多發性蜘蛛膜下腔出血、雙眼視網膜嚴重點狀出血，視力嚴重受損。

    後來蔡女聽到胡童大哭，趕緊跑到房間，發現狀況有異，將他送急診，經醫院通報社會局提告。

    蔡女指稱，案發當時忽然聽到碰一聲及胡童哭聲，發現他從嬰兒床翻落地面磁磚並嚎啕大哭，經確認無傷勢但還是持續嚎啕大哭，就抱起他到樓下遇見其夫，一起帶到醫院急診。

    高雄高分院指出，據醫院報告，胡童遭遇虐待性腦傷事件，推測為單次近日內（3日內）所受傷情事最為可能，並認為他是遭人激烈搖晃受傷，跌落的可能相當低，蔡女所辯不足採。

    不過，由於缺乏證據是何人所為，只能追究蔡女過失刑責，並審酌她在審理期間，已支付150萬元，又在醫院照顧胡童2個半月，加上告訴代理人替她求處緩刑，因此維持原審8月徒刑，另予以宣告緩刑3年，不用關。

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