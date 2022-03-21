為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    人夫四處打嘴砲 險害女同事吃官司

    人夫與女同事鹹濕對話曝光，妻求償被橋頭地院判決敗訴。（記者鮑建信攝）

    人夫與女同事鹹濕對話曝光，妻求償被橋頭地院判決敗訴。（記者鮑建信攝）

    2022/03/21 22:45

    〔記者鮑建信／高雄報導〕男子阿華（化名）與女同事鹹濕對話曝光後，還向兒子自白偷吃，其妻憤而求償30萬元精神撫慰金，橋頭地院認為他酒後亂打嘴砲，自稱與人發生性關係的證詞又前後不一，判決女同事不用賠定讞。

    原告小惠（化名）指出，阿華與被告阿香（化名）是高雄市楠梓區某便當店同事。2021年間起，2人密切交往，並在店內休息室吃腰果、裸露胸部，另頻繁於公共場所牽手、擁抱，甚至經常在深夜互傳親密對話訊息。

    鹹濕內容如：「你吃腰果咬一口另一口餵我吃、我約妳上樓妳也來了，還讓我看到妳粉嫩的奶奶頭，開心」、「其實我真的很想跟妳做愛，可是我又怕妳會認為我只是想得到妳而已」等，讓她飽受煎熬，因而求償30萬元精神撫慰金。

    阿香則否認指控，並說，原告提出內容，均是其夫喝醉酒後到處打電話、傳訊息騷擾別人，其他同事也遇到過。

    橋頭地院簡易上訴庭調查，阿華雖有傳上開訊息，但阿香先後只傳送「到家了」、「我到家了」、「你不要想太多」、「不要」等語回覆。

    此外，阿華雖向兒子自白悔過，但觀其內容為「我跟同事有曖昧被你媽知道了，可是我們沒發生性關係」、「我是有跟女同事搞曖昧，還只做一次性關係」，其說詞前後矛盾，並無從判斷所提到的「同事」是否只有1人，或是否即為被告，因此維持簡易庭不用賠的判決。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    情義小三照顧殘障人夫18年 獲法官輕判
    2022/03/09 23:35

    情義小三照顧殘障人夫18年 獲法官輕判
    彰化亮麗女民代被控脫光視訊男建商 妻見撩夫影像怒求償500萬
    2022/02/19 19:09

    彰化亮麗女民代被控脫光視訊男建商 妻見撩夫影像怒求償500萬

    隨身行動按摩師 日日幫你疏通穴道
    沒錢買情人節禮物！ 他送上「滿滿心意」網狂讚：老婆超有面子
    2022/02/15 00:11

    沒錢買情人節禮物！ 他送上「滿滿心意」網狂讚：老婆超有面子
    人夫與女下屬共度情人節 偷吃被抓竟掰「又不是和尚」
    2022/02/13 17:16

    人夫與女下屬共度情人節 偷吃被抓竟掰「又不是和尚」

    一鍵客製醇香 best嵌入咖啡機開賣
    她不認偷吃同事老公 卻被抓包傳訊「討親親」
    2016/08/02 16:56

    她不認偷吃同事老公 卻被抓包傳訊「討親親」
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播