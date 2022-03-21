人夫四處打嘴砲 險害女同事吃官司

人夫與女同事鹹濕對話曝光，妻求償被橋頭地院判決敗訴。（記者鮑建信攝）

2022/03/21 22:45

〔記者鮑建信／高雄報導〕男子阿華（化名）與女同事鹹濕對話曝光後，還向兒子自白偷吃，其妻憤而求償30萬元精神撫慰金，橋頭地院認為他酒後亂打嘴砲，自稱與人發生性關係的證詞又前後不一，判決女同事不用賠定讞。

原告小惠（化名）指出，阿華與被告阿香（化名）是高雄市楠梓區某便當店同事。2021年間起，2人密切交往，並在店內休息室吃腰果、裸露胸部，另頻繁於公共場所牽手、擁抱，甚至經常在深夜互傳親密對話訊息。

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鹹濕內容如：「你吃腰果咬一口另一口餵我吃、我約妳上樓妳也來了，還讓我看到妳粉嫩的奶奶頭，開心」、「其實我真的很想跟妳做愛，可是我又怕妳會認為我只是想得到妳而已」等，讓她飽受煎熬，因而求償30萬元精神撫慰金。

阿香則否認指控，並說，原告提出內容，均是其夫喝醉酒後到處打電話、傳訊息騷擾別人，其他同事也遇到過。

橋頭地院簡易上訴庭調查，阿華雖有傳上開訊息，但阿香先後只傳送「到家了」、「我到家了」、「你不要想太多」、「不要」等語回覆。

此外，阿華雖向兒子自白悔過，但觀其內容為「我跟同事有曖昧被你媽知道了，可是我們沒發生性關係」、「我是有跟女同事搞曖昧，還只做一次性關係」，其說詞前後矛盾，並無從判斷所提到的「同事」是否只有1人，或是否即為被告，因此維持簡易庭不用賠的判決。

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